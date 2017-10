Këshilli Kombëtar i Territorit miraton disa vendime të rëndësishme

Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi dje disa vendime të rëndësishme ndër të cilat Planet e Përgjithshme Vendore të 7 bashkive (Vlorë, Himarë, Sarandë, Konispol, Shkodër, Lezhë dhe Rrogozhinë”.

Po ashtu në mbledhjen e sotme KKT miratoi edhe disa vendime të tjera:

– Leje Zhvillimi për rikualifikimin në zonën urbane pranë qendrës së qytetit Vlorë, restaurimin e monumenteve të kulturës në këtë zonë dhe rikonstruksion i objekteve të tjerë ekzistues, me subjekt zhvillues Bashkia Vlorë.

– Leje Ndërtimi Infrastrukture për: “Rehabilitimi i Rrugës së Lumit të Vlorës, Aksi Selenicë-Kuç-Qeparo”,me subjekt zhvillues Fondi Shqiptar i Zhvillimit.

– Leje Ndërtimi Infrastrukture për: “Rikonstruksioni i Rrugës Shkodër-Velipojë”, me subjekt zhvillues Bashkia Shkodër.

– Leje Ndërtimi Infrastrukture për: “Rikonstruksion i Rrugës Fushë-Krujë-Thumanë, Bashkia Krujë”, me subjekt zhvillues Bashkia Krujë.

– Leje Zhvillimi për objektin: “Terminali i autobuzave Korçë”, Bashkia Korçë, me subjekt zhvillues Bashkia Korçë.

– Leje Zhvillimi për ndërtimin e objektit: “Terminali i Autobuzeve, Fier”, me vendndodhje në Bashkia Fier, me subjekt zhvillues Bashkia Fier.

– Leje Ndërtimi për objektin: “Zona Jet A1 përMagazinimin e Karburantit dhe Sistemin e Shpërndarjes, AEROPORTI NËNË TEREZA (TIA)”,shoqëria “A&V –Gas” sh.p.k.

– Leje ndërtimi për objektin: “Ndërtimi dhe administrimi i Impiantit të Trajtimit të Mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë”,me subjekt zhvillues shoqërinë Integrated Technology Waste Treatment Fier.

– Leje ndërtimi për objektin: “Fabrika e pasurimit të bakrit dhe venddepozitim i masës sterile, Spaç, Bashkia Mirditë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “TETE ALBANIA TUNNEL & MINING”sh.p.k.

– Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hidrocentralit Osojë, Bashkia Maliq”, me zhvillues shoqërinë“Favina” sh.p.k.

– Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hidrocentralit Goricë, Bashkia Maliq”, me zhvillues shoqërinë“The Blue Star” sh.p.k.

– Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hidrocentralit Murasi, Bashkia Malësi e Madhe”, me zhvillues shoqërinë“Mateo&Co” sh.p.k.

– Leje për shtyrjen e afatit të Lejes së Ndërtimit për objektin “Ndërtimi i hidrocentralit “Stavec”,me subjekt zhvillues shoqëria “Koka & Ergi Energy Stavec” sh.p.k.

– Leje për miratimin e ndryshimeve në projekt gjatë ndërtimit dhe shtyrjen e afatit të Lejes së Ndërtimit për objektin “Ndërtimi i hidrocentralit Kabash Porocan”,me subjekt zhvillues shoqëria “Heci-i Kabash Porocan” sh.p.k.

– Për miratimin e ndryshimeve në projekt gjatë ndërtimit për objektin: “Hidrocentralet “German 1”, “German 2”, “German 3” dhe “German 4”, me vendndodhje në përroin Zalli i Germanit, qarku Dibër”, me subjekt zhvillues shoqërinë koncësionare “SA’GA-MAT” sh.p.k.

– Leje zhvillimi për objektin “Kompleks Turistik në parcelën 5 dhe 6a, zonakadastrale 2297, në zonën turistike Ksamil, Sarandë”,me subjekt zhvillues shoqëria “Boiken” sh.p.k.

– Leje Zhvillimi për objektin: “Kompleks banimi, shërbimi dhe prodhimi për komunitetin Iranian në Shqipëri”, me vendndodhje në Manëz, Bashkia Durrës, me subjekt zhvillues shoqata “F.A.R.A”.

– Leje për shtyrjen e afatit të Lejes së Ndërtimit për objektin:“Ndërtimi i Kompleksit Turistik “41˚N19˚E”, në fshatin Shetaj, Komuna Ishëm, Qarku Durrës,me subjekt zhvillues shoqëria“MWPlan” sh.p.k.

– Leje Zhvillimi për objektin: “Kompleks Turistik, Hoteleri dhe Shërbime, me vendndodhje në Jalë, Bashkia Himarë”, me subjekt zhvillues shoqëria “Soleil & Sea” sh.p.k.