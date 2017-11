INSTAT: Tetor 2018, rritet eksporti, importi dhe defiçiti tregtar

Sipas Insitutit të Statistikave, në muajin t e tor 2017 eksportet e mallrave arritën vlerën 25 mld lekë, duke u rritur me 14,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 2,8 %, nëkrahasim me shtator 201 7 . Ndërkohë importet e mallrave n ë t etor 2017 arritën vlerën 57 mld lekë, duke u rritur me 14,8 %, në krahasim

me një vit më parë dhe me 7,2 %, në krahasim me shtator 201 7. Deficiti tregtar i këtij muaji është 32 mld lekë, duke u rritur me 15,2 %, krahasuar me t e tor 2016 dhe duke u ulur me 10 ,7 %, në krahasim me s htator 2017 .

Në dhjetë muajt e parë eksportet e mallrave arritën vlerën 226 mld lekë, duke u rritur me 13,4 %, krahasuar me një vit më parë dhe importe te mallrave arritën vlerën 510 mld lekë, duke u rritur me 7,7 %, krahasuar me një vit më parë. Deficiti tregtar arriti vlerën 285 mld lekë, duke u rritur me 3,5 %, krahasuar me 2016. Rritja vjetore e eksporteve prej 1 4,2 %, këtë muaj është ndikuar kryesisht nga grupet: “Tekstile dhe këpucë” me +5,5 pikë përqindje, “Materiale ndërtimi dhe metale” me + 4,9 pikë përqindje, “Makineri, paisje d he pjesë këmbimi ” me +1 ,5 pikë përqindje. Grupi që ka ndikuar nega tivisht në ndryshimin vjetor të eksporteve, është: “ Produkte kimike dhe plastike” me -0,2 pikë përqindje.