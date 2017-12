Rama në ditën e dytë në Bruksel: Optimist për hapjen e negociatave

Ditën e dytë të vizitës në Bruksel, kryeministri e ka nisur me një mëngjes pune me “miqtë e Europës” e më pas me një takim me shefen e diplomacisë së BE, Federica Mogherini. Në një prononcim të shkurtër me mediat, shefi I qeverisë Rama ka deklaruar se në muajt në vijim do ketë më tepër rezultate nga Shqipëria, cka e bën atë optimist për hapjen e negiciatave të antarësimit.

“Po presim me padurim për të patur një rezultat pozitiv për përpjekjet e përbashkëta dhe nisjen e bisedimeve për anëratësim dhe jam shumë krenar se vijmë me më shumë rezultate, e do kemi edhe më shumë rezultate në muajt e ardhshëm” ka deklaruar Rama.