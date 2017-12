Kryeprokurori i përkohshëm, Rama: Një zgjidhje të mirëkuptuar mes palëve

Kreu i qeverisë Edi Rama në mbledhjen e grupit parlamentar të PS-së tha se Shqipëria është më afër se kurrë hapjes së negociatave me BE, dhe për këtë arsye do të kërkojë dhe për zgjedhjen e Prokurorit të Përgjithshëm të përkohshëm një mirëkuptim me opozitën.

“Përsa i përket bazës ligjore është mëse e qartë se si bëhet, por që për fat të keq ka krijuar përsëri një situatë moskuptimi me opozitën, që përfitoj nga rasti me thirrjen që ne ta shfrytëzojmë këtë moment për të eksploruar çdo mundësi mirëkuptimi dhe për të dalë me një zgjedhje të mirëkuptuar mes palëve të prokurorit të përkohshëm. Ne e kemi qartësisht mundësinë dhe të drejtën që ta zgjedhim prokurorin e përkohshëm me shumicën që kemi në dispozicion, por ashtu siç kishim mundësinë dhe të drejtën të hynim në zgjedhje pa i shtrirë dorën në mënyrë të vazhdueshme opozitës, dhe nuk e shfrytëzuam atë mundësi dhe të drejtë në emër të diçkaje më të madhe që është interesi kombëtar dhe publik, sot përsëri ne jemi shumica që e shikon këtë çështje jo me syrin e momentit, jo me qëllime të tjera përpos qëllimit strategjik të vendit tonë që është në radhë të parë i materializuar në çeljen e negociatave me BE. Për këtë arsye besoj se është një moment që nëse ka vullnet dhe largpamësi, ne mund ta shfrytëzojmë si pikënisjen e një procesi ndërveprimi dhe bashkëpunimi për të garantuar se Shqipëria, do të bëjnë për Shqipërinë gjithçka që kanë në dorë në funksion të çeljes së negociatave për në BE. Jemi më afër se asnjëherë, po deri në sekondën e fundit ne do të bëjm progres dhe çdo gjë që kemi në dorë për të mos i dhënë askujt asnjë alibi , asnjë justifikim, asnjë arsye që të ngurojë të ngreje dorën për të miratuar çeljen e negociatave”, tha Rama.