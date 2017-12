BASHA AKUZA QEVERISE - Kryetari i PD, Lulzim Basha, duke folur gjate nje konference te shtypi, ku ka akuzuar qeverine se po perdor policine ne fushate, per zgjedhjet lokale te 21 qershorit. /r/n/r/nBASHA IN CONFERENCE - Leader of the Democratic Party Lulzim Basha, speaks during a press conference, which he has accused the government of using the police to campaign for the local elections on 21 June.

Basha: Deklarata e Lu, thikë në shpinë për Reformën. Llalla të vijojë punën Për Lulzim Bashën nuk ka krizë të zgjedhjes së kryeprokurorit, por krizë të dhunimit të kushtetutës. Gjatë një bashkëbisedimi me gazetarët, Basha deklaroi se nuk mund të ketë kryeprokuror që nuk ka kaluar vettingun dhe se ai zgjidhet me 3/5 nga Kuvendi, pas propozimit të KLP. “Nuk kemi krizë të zgjedhjes së kryeprokurorit, por kemi krizë të dhunimit të kushtetutës dhe të bllokimit të reformës në drejtësi. Duhet të marrin fund propozimet e pazareve politike në kurriz të kushtetutës, deklaroi kryetari i PD. Me kushtetutë në dorë, Basha lexoi nenët në lidhje me prokurorin e përgjithshëm “Prokurori i përgjithshëm zgjidhet me 3/5 e Kuvendit, për një mandat 7 vjeçar. Kandidaturat duhet të propozohen nga KLP. KLP përzgjedh dhe rëndit tre kandidatët më të kualifikuar dhe ia përcjell kuvendit. Mbarimi i mandatit të kryeprokurorit deklarohet me vendim të KLP. Vetëm KLP përcakton se kur mbaron mandati i kryeprokurorit. Kushtetuta sanksionon se kandidatët për kryeprokuror duhet të kalojnë vettingun. Kushtetuta ka afatë që sanksionojnë krijimin e KLP dhe zbatimin e reformës në drejtësi. Afati i fundit i krijimit të KLP ishte në prill të 2017. Kushtetuta nuk lë hapësira për periudha tranzitore dhe të përkoshme“, tha kryetari i PD Basha deklaroi se zgjedhja e kryeprokurorit të përkohshëm, në këtë situatë, do të ishte nul. Basha paralajmëroi protesta dhe betejë ligjore ndaj maxhorancës, në rast të një vendimi të njëanshëm. “Një mandat i siguruar në shkelje të Kushtetutës është nul. Do ndërmarrim çdo hap institucional dhe do të protestojmë. Nuk do të lejojmë Ramën të emërojë kryeprokurorin. Hapat e ndërmarra nga Komisioni i Ligjeve janë antikushtetuese. Një kryeprokuror politik nuk do të luftojë politikanët e korruptuar” Sa i përket deklaratave të ambasadorit Donald Lu që bëri thirrje për zgjedhjen e kryeprokurorit me shumicë të thjeshtë, Lulzim Basha theksoi se një diplomat i huaj nuk mund të kërkojë kurrë shkeljen e Kushtetutës. “Nuk komentoj ambasadorët e huaj. Personalisht nuk mund ta imagjinoj që dikush nga trupi diplomatik thotë të shkelë Kushtetutën, kjo është pa sens, thikë në shpinë për reformën në drejtësi për të cilën kanë kontribuuar personalisht vet dy ambasadorët”, deklaroi kryedemokrati Lulzim Basha. Basha theksoi se në situatën e krijuar Llalla duhet të vijojë të qëndrojë në detyre deri në zgjedhjen e kryeprokurorit të ri. Basha foli edhe për ftesën e Ramës për një marrëveshje.Ai tha se marrëveshja e vetme është brenda kushtetutës dhe jashtë saj nuk mund të ketë. “Thirrja ime e menjëhershme për Ramën është të heqë dorë nga dhunimi i kushtetutës. Reforma në drejtësi është në kushtetutë. Nuk mund të ketë prokuror të përgjithshëm pa vetting dhe të emëruar nga një kryeministër“, deklaroi Basha. Lidhur me kandidaturat për prokuror të përkohshëm, Basha tha se vetëm vettingu vendos së kush mund të propozohet, dhe pastaj zgjidhen me 3/5 në kuvend. Nëse Rama zgjedh prokurorin e përgjithshëm i vetëm, do ketë përgjigjen e merituar nga opozita. Basha deklaroi se opinionet e Euralis dhe Opdat nuk kanë vlerë sepse nuk kanë tagër të interpretojnë. “Ka qenë Ulsi Manja që ka hartuar opinionet e euralius dhe optad“, përfundoi Basha Shperndaje: Email

