Download von www.picturedesk.com am 19.10.2017 (17:34). Jean-Claude Juncker , the president of the European Commission (R) welcomes Austrian Foreign Minister and the leader of the Austrian Peoples Party (OeVP), Sebastian Kurz as he arrives prior to the meeting at European Commission headquartersin Brussels, Belgium on 19.10.2017 by Wiktor Dabkowski | usage worldwide - 20171019_PD0989

BE: Qëndrimi ynë ndaj qeverisë austriake të Sebastian Kurz nuk ndryshon Qëndrimi i Komisionit Evropian për qeverinë e re austriake të kryeministrit, Sebastian Kurz nuk ndryshon, deklaroi një zëdhënëse e KE-së pas deklaratave të kancelarit austriak për median gjermane kundër politikës migratore të unionit. ”Presidenti Juncker u takua me kancelarin Kurz në Bruksel dhe i shprehu qëndrimin e Komisionit Evropian”, tha ajo. “Jam i gëzuar që vizitën e tij të parë ju e bëni në Bruksel dhe kjo është pozitive. Nuk jam mik i së djathtës ekstreme, por kam lexuar programin… dhe ai ka një përmbajtje proevropiane”, i tha Junker kancelarit austriak, sipas zëdhënëses. ”Ne do të punojmë me të gjithë ministrat austriakë. Do ta gjykojmë qeverinë nga puna e saj dha jam i sigurt që kjo punë do të reflektojë qëllimet e qeverisë”, theksoi Juncker. Shperndaje: Email

Print

Facebook

Tumblr

Reddit

Google

Pinterest

Twitter

More

LinkedIn

Like this: Like Loading...