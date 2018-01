epa05162664 Mohammad Javad Zarif (L), the Foreign Minister of Iran, and Federica Mogherini, the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, speak at a joint media briefing prior to a dinner given at the European Commission, in Brussels, Belgium, 15 February 2016. European Foreign Ministers had met for a European Foreign Affairs Council meeting on international issues earlier the same day. EPA/OLIVIER HOSLET

BE-ja fton Iranin për bisedime për marrëveshjen bërthamore Bashkimi Evropian ftoi ministrin iranian të Punëve të Jashtme, Mohammad Javad Zarif për të zhvilluar të enjten bisedime me homologët e tij francez, gjerman dhe britanik në Bruksel për ruajtjen e marrëveshjes për çështjen bërthamore iraniane. Në një komunikatë të publikuar dje në mbrëmje, BE-ja i propozoi këto bisedime Zarifit, vizita e të cilit në Evropë këtë javë ishte njoftuar më parë nga Teherani, në një moment që pritet që SHBA-ja të kritikojë marrëveshjen mbi bërthamoren e arritur në korrik 2015 mes Iranit dhe Grupit të Gjashtëshes (Gjermani, Kinë, SHBA, Francë, Britani e Madhe, Rusi). Në këtë komunikatë thuhet se “përfaqësuesja e lartë e BE-së për Punët e Jashtme, Federica Mogherini, do të zhvillojë një takim me ministrat e Punëve të Jashtme të vendeve të E3-it, Francë, Jean Yves Le Drian, Gjermani, Sigmar Gabriel dhe Britani e Madhe, Boris Johnson si dhe me ministrin iranian të Punëve të Jashtme, Jawad Zarif të enjten më 11 janar në Bruksel”. “Takimi do të zhvillohet në kontekstin e punës që po kryhet për të garantuar një aplikim të plotë dhe pa ndërprerrje të Planit Global të Veprimit të Përbashkët”, sipas kësaj komunikate. Irani filloi të hënën një paralajmërim mbi një dalje të mundshme të SHBA-së nga kjo marrëveshje, disa ditë pas një vendimi amerikan të lidhur me këtë dosje. Shperndaje: Email

Print

Facebook

Tumblr

Reddit

Google

Pinterest

Twitter

More

LinkedIn

Like this: Like Loading...