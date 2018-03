Revista “Home and Abroad” vlerëson kontributin e ambasadorit shqiptar Selim Belortaja

Ambasadori i Shqipërisë në Kinë, Selim Belortaja, u vlerësua nga revista kineze “Home and Abroad”, për kontributin e tij për thellimin e marrëdhënieve me Kinën.

Çmimi “News Person of the Year 2017” iu dha ambasadorit shqiptar gjatë një ceremonie të posaçme të zhvilluar të mërkurën (21 mars) në Pekin, datë që përkon edhe me njëvjetorin e marrjes së drejtimit të selisë diplomatike.

Duke vlerësuar me mirënjohje revistën “Home and Abroad News Press” dhe Shoqatën Popullore Kineze për Miqësi me Botën e Jashtme për rekomandimin, ambasadori thotë se ia dedikon çmimin familjes së tij “për gjithë qetësinë” e dhuruar për t’iu kushtuar punës diplomatike.

Ambasadori Selim Belortaja është një diplomat karriere dhe njohës i mirë i diplomacisë ekonomike.

Reagimi i plotë:

“Me në fund e mora dhe unë një trofe: Çmimin “Neës Person of the Year 2017”! E mora fiks atë ditë qe mbusha plot 1 vit si ambasador ne Pekin. Jo nga vendi im sigurisht. Nga brenda Kinës. Ne dihet kemi pak probleme me kulturën e nderimit te njëri-tjetrit. Në ceremoninë gala organizuar nga “Home and Abroad Neës Press” (medie e rëndesishme me shumë akses në eventet brenda e jashtë Kinës, “bazuar në rekomandimet e Shoqatën Popullore Kineze per Miqesi me botën e jashtme dhe mediat e tjera kineze, ky çmim iu akordua gjithësej 8 ambasadorëve: atij të Shqipërisë, Meksikës, Sllovakisë, Bullgarisë, Gjeorgjisë, Armenisë, Laosit dhe Beninit. Motivacionin e gjeni ketu te fotua e fundit. Kinezët dine dhe te nderojne. Të vetet dhe te huajt. E kane kulture mijravjecare. Ndersa si ceremoni ..e qajnë! Kete gjest mirnjohje nga kinezet, une ja dedikoj familjes, gruas femijeve, qe kane pranuar nje marrdhenie te veshtire per ta, duke me dhëne gjithe qetësine qe ti kushtohem punes e marrdhenieve”.