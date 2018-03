epa06631109 (L-R) Bulgarian Prime Minister Boyko Borissov , European Council President Donald Tusk, Turkish President Recep Tayyip Erdogan, and European Commission President Jean-Claude Juncker during the summit meeting between the leaders of the European Union and Turkey on at Evksinograd Residence in the town of Varna, Bulgaria on 26 March 2018. EPA/VASSIL DONEV

Përfundoi takimi Bashkim Evropian-Turqi në qytetin Varna Në qytetin detar bullgar Varna u zhvillua takimi i nivelit të lartë Bashkim Evropian-Turqi. Kryeministri Bojko Borisov, i cili ishte mikpritës i takimit, deklaroi se bisedat kanë qenë konstruktive. Kryetari i Këshillit Evropian Donald Tusk shënoi se mbi temën për refugjatët Turqia dhe Bashkimi Evropian mbeten partnerë shumë të afërt, por Bashkimi vazhdon të shqetësohet nga disa veprime të Turqisë në Detin Egje dhe nga ndalimi i qytetarëve të Bashkimit Evropian. BE-ja ka shqetësime dhe rreth veprimeve të Turqisë në Siri, theksoi akoma Tusk. Presidenti i Turqisë Rexhep Erdogan shprehu shpresën se periudha e marrëdhënieve të këqija me Bashkimin Evropian ka mbetur në të kaluarën. Duke rikujtuar se Bashkimi Evropian ka premtuar të ndihmojë përpjekjet e Turqisë për refugjatët me 3 miliardë euro, Erdogani vuri në dukje se, deri në këtë moment vendi i tij ka marrë 1,8 miliardë prej tyre dhe dhënia e të tjerave do të lehtësojë punën rreth pranimit të refugjatëve sirianë. Kryetari i Këshillit Evropian Jean-Claude Juncker pohoi se marrëveshja midis Bashkimit Evropian dhe Turqisë për migrantët është shumë e suksesshme falë Turqisë, e cila ka strehuar në territorin e vet milionë refugjatë nga Siria dhe bindi se nuk duhet të ketë dyshime rreth sigurimit të ndihmës së premtuar nga Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian ndaj bashkë me Turqinë interesa gjeostrategjike të lidhura me sigurinë dhe në furnizimin energjetik, deklaroi akoma Juncker. Shperndaje: Email

Print

Facebook

Tumblr

Reddit

Google

Pinterest

Twitter

More

LinkedIn

Like this: Like Loading...