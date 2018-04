Serbia me strategji: Tri pikat kundër Kosovës që nuk do të ndryshojnë

Kështu, si quhen projektet, Projekt strategjia e Sigurisë Kombëtare dhe ajo e mbrojtjes të Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë, theksojnë se Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës, transmeton Koha.net.

Në këto projekt propozime, pjesë nga të cilat ka publikuar gazeta “blic” e Beogradit, theksohet se Serbia do ta vazhdojë bashkëpunimin me NATO-n dhe me Organizatën për Siguri Kolektive (Rusia dhe disa vende të ish – Bashkimit Sovjetik) si vend ushtarak neutral, do t’iu ofrojë përkrahej të plotë pjesëmarrjes së serbëve në institucionet e Kosovës.

Aty theksohet se Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës por , siç thuhet, “për interes të stabilitetit rajonal dhe për marrëdhënie sa më të mira serbo – shqiptare, do ta vazhdojë dialogun me institucionet në Prishtinë me ndërmjetësim të BE-së.

Shtohet se Serbia përpiqet për zbatimin “pikë për pikë të marrëveshjeve të Brukselit ndërsa do të angazhohet që ta pengojë anëtarësimin e Kosovës në organizata e KB-së, sidomos në OKB. Ajo premton se se do të ndërmarrë të gjithë të gjitha hapat në përputhej me Rezolutën e KB-së 1244.

Theksohet se Serbia përpiqet për mos zvogëlim të pranisë së KFOR-it dhe kundërshton transformimin e FSK-së në Forca të Armatosura të Kosovës, sepse, parashikon, kështu do të destabilohej situata në Kosova ë dhe do të shkatërrohej siguria në rajon.

“Serbia është e përcaktuar për dialog e bashkëpunim me partnerët tradicionalë. Në kuadër të bashkëpunimit bilateral e multilateral me këto shtete, synimi do të jetë në vazhdimin e pozicionit të tyre për mosnjohje të pavarësisë së Kosovës”, theksohet nder të tjera aty, transmeton Koha.net.