Çfarë kërkon realisht Irani në Siri?

Nga Payam Mohseni & Hassan Ahmadian

Pas sulmeve të fundit ajrore izraelite kundër bazës ajrore T-4 në Siri dhe rrëzimit të një avioni luftarak izraelit F-16 në shkurt, tensionet iraniano-izraelite po përshkallëzohen. Më 26 prill, sekretari i mbrojtjes i SHBA, James Mattis foli për mundësinë e përleshjeve të drejtpërdrejta mes të dy palëve. Dhe natën e 9 majit, një sulm me raketa u lëshua nga territori sirian, duke synuar pozicionet izraelite në lartësitë e Golanit.

Në një moment kaq delikat, kur rreziku i llogaritjeve të gabuara dhe konfrontimit është në rritje, është thelbësore që politikëbërësit në Uashington të marrin një kuptim më të qartë të qëllimeve të Iranit në Siri, të cilat nuk janë ofensive, por përqendrohen në përmbajtjes e Izraelit dhe aktorëve të tjerë të mëdhenj të huaj në Siri.

Perceptimet e qëllimeve strategjike të Iranit mund të çojnë në konfrontime ushtarake dhe në një cikël të shkallëzuar – sidomos në vijim të vendimit të Presidentit të SHBA, Donald Trump për të dalë nga marrëveshja bërthamore e Iranit.

Në vend që të provokojë konfrontim ushtarak me Izraelin, veprimet e Iranit në Siri janë para së gjithash për ruajtjen e qeverisë siriane si pjesë e “boshtit të rezistencës” – një aleancë e gjatë mes Iranit, Sirisë dhe Hezbollahut, ndër të tjera. Irani gjithashtu po kërkon të krijojë një ekuilibër të pushtetit – përfshirë parandalimin – me aktorët e tjerë rajonalë dhe ndërkombëtarë me interesa në Siri. Veprimet e fundit iraniane që mund të konsiderohen provokative, siç është droni iranian që dyshohet se ka shkelur hapësirën ajrore izraelite, janë taktika për nxjerrjen e linjave të kuqe dhe ngritjen e shpenzimeve për Izraelin nëse zgjedh të përballet me Iranin brenda Sirisë.

Për izraelitët, veprimi ushtarak i Iranit është i patolerueshëm, pasi kalon vijën e kuqe të parandalimit të bazave të përhershme ushtarake iraniane në Siri. Sipas këtij interpretimi të ngjarjeve, qëllimi i fushatës së Iranit në Siri është të zgjerojë projektimin e pushtetit konvencional dhe instalimet ushtarake përtej kufijve të saj me qëllim shkatërrimin e Izraelit. Ndërkohë që disa elita iraniane mund të ndajnë këtë qëllim, pikëpamja izraelite që mbizotëron mbi praninë siriane të Iranit keqkupton objektivat aktuale iraniane dhe prioritetet aktuale të Teheranit për interesat në Siri.

Kjo pikëpamje gjithashtu nuk arrin të marrë seriozisht kufizimet me të cilat përballet Irani në Siri, veçanërisht ngurrimi i vërtetë i qeverive siriane dhe ruse për të lejuar Iranin të ketë instalime formale ushtarake brenda vendit. Kjo qasje me siguri supozon se Siria nuk ka asnjë mendim se si ajo menaxhon marrëdhëniet e saj me Iranin për shkak të dobësisë së saj, kur realiteti në terren është shumë më i komplikuar. Politika më e gjerë e pushtetit që përfshin Presidentin sirian Bashar al-Assad, Rusinë, Izraelin dhe bashkësinë ndërkombëtare në të vërtetë kufizojnë politikën e Iranit në Siri. Narativa dominuese në të njëjtën kohë portretizon një Iran që po zgjerohet dhe është konfrontues dhe një Iran pasiv që nuk do të hakmerret nëse sulmohet. Të dyja këto perceptime janë potencialisht të rrezikshme, veçanërisht nëse ata nënvlerësojnë reagimin e Iranit ndaj sulmeve të mundshme ushtarake.

Ndërkohë që Irani dhe partnerët e saj janë kundër Izraelit, duke provokuar një përplasje ushtarake me Izraelin, nuk është një përparësi iraniane, sipas analizës tonë. Në vend të kësaj, Irani po kërkon të konsolidojë pozicionin e saj të vështirë në konkurrencën e fuqisë midis palëve kryesore të interesit në konfliktin sirian: Turqinë, Shtetet e Bashkuara dhe qeverinë siriane, së bashku me aleatët e tyre përkatës. Siria i siguron Iranit një thellësi strategjike jetike, duke e lejuar atë të projektojë fuqinë përmes Levantit dhe i jep asaj një portë për Hezbollahun, duke rritur përmbajtjen iraniane të Izraelit. Rënia e regjimit të Assadit dhe ndarja e shtetit sirian do të jepte një goditje të rëndësishme Iranit me humbjen e një prej aleatëve të tij të rëndësishëm në botën arabe.

Prandaj, nga perspektiva e Iranit, ky element është nën kërcënim në Siri. Kjo pikëpamje u rrënjos në mesin e elitave iraniane në fillim të konfliktit sirian, pasi Irani u vendos në mbrojtje dhe probabiliteti i Assadit që të mbijetonte protestave dukej i zbehtë. Në të vërtetë, qeveria e Iranit besonte se kryengritja kundër Assadit ishte një konspiracion i huaj i projektuar për të minuar Iranin – një kërcënim i drejtpërdrejtë që disa madje pretendonin se “nëse humbim Sirinë, nuk do të jemi në gjendje ta ruajmë Teheranin”.

Prandaj, hyrja e Iranit në luftë kishte për qëllim të ruante mbështetjen për partnerin e saj në përpjekje për të shkurtuar humbjet e saj duke forcuar forcat aleate brenda Sirisë, duke pasur në mendje fragmentizimin territorial pas Assadit – një plan racional dhe të kufizuar për rastin kur Assad do të rrezohej dhe që është interpretuar gabimisht si ekspansionizëm iranian.

Nga perspektiva e Teheranit, goditjet izraelite ndaj pozicioneve të lidhura me Iranin dhe aleatët e saj në Siri, së bashku me retorikën e ashpër të SHBA dhe të Arabisë, synojnë të minojnë aftësinë e paqëndrueshme të Iranit. Prandaj është e rëndësishme të merren parasysh aktet e provokimit iranian nëpërmjet objektivit të vendosjes së pengesave dhe të linjave të tyre të kuqe përballë Izraelit.

Irani ka vendosur se mënyra më e mirë për të ruajtur rëndësinë e vazhdueshme të Sirisë në boshtin e rezistencës është të sigurohet se shteti sirian arrin kontrollin e plotë mbi territorin e tij, veçanërisht duke pasur parasysh sfidat shumë serioze që Siria përballet me grupet rivale të armatosura pas rënies së Shtetit Islamik. Është e vërtetë se Irani dhe aleatët e saj, qeveria siriane dhe Rusia kanë supremaci në terren, por duket se nuk ka garanci se qeveria siriane mund të arrijë fitoren e plotë dhe të unifikojë vendin për shkak të pranisë ushtarake të Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara atje. Në perceptimin e Teheranit, situata është më e pasigurt, sepse udhëheqësit iranianë besojnë se Shtetet e Bashkuara kanë në plan të ndajnë Sirinë.

Ndërkohë që lufta kundër Shtetit Islamik mbajti shumicën e aktorëve të jashtëm në konfliktin sirian të fokusuar në një objektiv specifik, konkurrenca më e gjerë periferike dhe fërkimi midis aktorëve kryesorë në Siri po vihet në qendër të vëmendjes. Tre grupet më të fuqishme janë Turqia dhe aleatët e saj; Forcat Demokratike të Sirisë dhe mbështetësit e saj kryesor, Shtetet e Bashkuara; dhe qeveria e Asssadit dhe aleatët e saj, duke përfshirë Iranin.

I shqetësuar për palët e interesuara rivale, kampi Iran-Siri i ka përqendruar forcat operacionale në vendet që mbeten për t’u pushtuar nga shteti sirian. Irani ka shprehur vullnetin e saj për të dhënë përparësi dy teatrove të veçanta në fushatën e saj në Siri. Një prej tyre ka qenë qyteti i Deir Ezzor, i cili ka qenë burim i konkurrencës ndërmjet forcave demokratike siriane të mbështetura nga SHBA dhe regjimit të Assadit dhe aleatëve të saj. Tani që shteti islamik është jashtë lojës, këto dy forca po luftojnë në afërsi dhe konfrontimet kanë hyrë në llogaritjet e tyre strategjike, me përleshje të raportuara kohët e fundit.

Teatri i dytë është Idlib, bastioni kryesor i madh me një numër të madh të luftëtarëve të Nusra Front dhe grupeve të tjera Takfiri. Kampet Turk dhe Iran-Siri ka të ngjarë të përballen në këtë betejë kritike, ashtu si ka pasur mundësi të konfrontimit të vërtetë midis dy palëve në qytetin kurd të Afrin më parë këtë vit. Përtej këtyre dy teatrove, megjithatë, ka edhe enklava të forcave të opozitës thellë në territorin e kontrolluar nga Assadi, përfshirë Sirinë jugore, që qeveria duhet të pushtojë për të rivendosur kontrollin e saj, siç është dëshmuar kohët e fundit në luftën e ashpër në Ghoutan lindore. Përgatitjet për këto beteja të ardhshme kanë preokupuar ushtrinë siriane dhe aleatët e saj.

Duke pasur parasysh këto synime dhe përfshirjen e thellë të forcave iraniane në këto teatro kyçe, Irani nuk ka një përparësi strategjike për të kërkuar një konflikt me Izraelin. Irani tashmë ka burime të kufizuara dhe menaxhimi i partive të shumta rivale në Siri është ajo që po i mban zgjuar gjatë natës strategët iranianë. Duke thënë këtë, Irani ende është i vendosur të krijojë pengesa kundër Izraelit, me Gjeneralin të Forcave Quds, Qassem Suleimani, duke argumentuar në janar se Izraeli është një fuqi agresive “me 300 bërthama bërthamore” dhe në gatishmëri për të kryer “sulme parandaluese”.

Bazuar në sjelljen e saj historike, Irani nuk ka gjasa të pajtohet me linjat e kuqe të Izraelit që dëmtojnë qëllimet e saj më të gjera në Siri. Dhe për të mbështetur kredibilitetin e doktrinës së saj të përmbajtjes, Teherani do të ndjehet i detyruar të hakmerret kundër një sulmi izraelit. Udhëheqësi suprem iranian, Ajatollah Ali Khamenei, ka deklaruar në mënyrë të përsëritur se koha e “goditjes dhe largimit” ka mbaruar, që do të thotë se nëse çështjet eskalojnë, çdo goditje ndaj Iranit do të pasohet nga hakmarrja iraniane. Nëse Irani zmbrapset, kjo do i kushtojë rëndë Republikës Islamike në kuptim të reputacionit të saj. Kjo nga ana tjetër ngre rreziqet e një cikli shkallëzimi që do të jetë i vështirë për t’u menaxhuar dhe nënvizon nevojën për kujdes ekstrem nga Izraeli dhe Irani në Siri.

Ndërsa politikëbërësit e SHBA dhe Izraelit vlerësojnë qëllimet iraniane në Siri, do të ishte e mençur për të kujtuar se Teherani ka zgjeruar me sukses ndikimin e saj në vakuumin e pushtetit më parë. Nga Libani në Irak dhe deri në Jemen, Irani ka përdorur zonat e konfliktit që nuk ishin të veta për të shtyrë më tej qëllimet e saj strategjike.

Duke pasur parasysh këto precedentë, Izraeli përballet me një rebus. Një shtet i qëndrueshëm dhe i fortë sirian është opsioni më i mirë për sigurinë izraelite – një që mund të kufizojë më shumë ndikimin iranian në vend dhe ku nuk ka vakuume të pushtetit për terroristët ekstremistë, siç është Shteti Islamik për të mbushur. Nga ana tjetër, një konfrontim më i fuqishëm me Iranin në Siri mund të minojë mundësinë e një shteti të qëndrueshëm sirian, duke i hapur rrugën Iranit dhe aleatëve të tij për të mbushur zbrazëtirën dhe për të konsoliduar pozitën e tyre në Siri, duke shkaktuar konfliktet e pashmangshme që do të pasojnë. / Foreign Policy