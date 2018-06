AP ‘kalon testin’, BERZH miraton kredinë në 4 korrik

Projekti Trans Adriatic Pipeline (TAP), i cili parashikon transportimin e gazit azer në Evropë, ka kaluar shqyrtimin përfundimtar për marrjen e një hua nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), sipas informacionit në faqen e internetit të bankës.

Takimi i Bordit të EBRD për miratimin e kredisë pritet të mbahet më 4 korrik.

BERZH planifikon të akordojë një kredi me vlerë deri në 1.2 miliard euro për TAP në 2018.

“Shuma e pritshme do të jetë në rangun e 500 milionë euro në një hua të drejtpërdrejtë dhe deri në 700 milionë euro në një kredi të bashkangjitur, në varësi të miratimeve të brendshme përfundimtare. Pritet të miratohet në mes të vitit, “- tha Bruno Balvanera, Drejtori i BERZH për Kaukazin, Moldavinë dhe Bjellorusinë.

Më herët, u bë e ditur se Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) pritet të disbursojë 500 milionë euro për projektin Trans Adriatic Pipeline (TAP) deri në fund të vitit 2018. Sipas burimeve që media azere Trend citoi në prill të 2018, projekti TAP ka kaluar shqyrtimin e konceptit dhe tani është në pritje të shqyrtimit të strukturës nga BERZH. Përfituesi i huasë është konsorciumi i TAP AG. Përveç BERZH, Banka Europiane e Investimeve (BEI) do të diskutojë edhe shpërndarjen e kredisë prej 1.5 miliardë euro për TAP që miratoi që në shkurt 2018.

Projekti TAP, me vlerë 4.5 miliardë euro, është një nga projektet prioritare të energjisë për Bashkimin Evropian (BE). Projekti parashikon transportin e gazit nga Shah Deniz Faza e Azerbajxhanit në vendet e BE.

Duke u lidhur me tubacionin Trans Anatolian (TANAP) në kufirin greko-turk, TAP do të kalojë Greqinë Veriore, Shqipërinë dhe Detin Adriatik, përpara se të arrijë në breg të Italisë Jugore për t’u lidhur me rrjetin italian të gazit natyror.

Projekti është aktualisht në fazën e saj të ndërtimit, i cili filloi në vitin 2016.

Sapo të ndërtohet, TAP do të ofrojë një rrugë transporti direkte dhe me kosto efektive duke hapur Korridorin vital të gazit jugor, një zinxhir të vlerës së gazit prej 3,500 kilometrash që shtrihet nga Deti Kaspik në Europë.

Rreth Gazsjellësit Trans Adriatik (TAP)

TAP-i do të transportojë gaz natyror nga fusha gjigante e Shah Denizit II, në Azerbajxhan, në Evropë. Tubacioni, i gjatë 878 km, do të lidhet me Gazsjellësin Trans Anatolian (TANAP) në kufirin turko-grek, në Kipoi, duke kaluar përmes Greqisë, Shqipërisë dhe detit Adriatik, përpara se të mbërrijë në brigjet e Italisë së Jugut.

Rruga që përshkon TAP-i mund të lehtësojë furnizimin me gaz të disa vendeve të Evropës Juglindore, përfshirë Bullgarinë, Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Malin e Zi, Kroacinë dhe të tjera vende. Dalja në tokë e TAP-it, në Itali, ofron mundësi të shumta për transportimin e mëtejshëm të gazit natyror të Kaspikut në disa nga tregjet më të mëdha evropiane, si Gjermania, Franca, Britania e Madhe, Zvicra dhe Austria.

TAP-i do të nxisë zhvillimin ekonomik dhe krijimin e vendeve të punës përgjatë rrugës së tubacionit; ai do të jetë një burim i madh i investimeve të huaja direkte dhe kjo nuk varet nga grante apo subvencione. Pas shitjeve të para të gazit në Gjeorgji dhe Turqi, të synuara për fund-vitin 2018, prurjet e para në Evropë do të fillojnë përafërsisht me fillim-vitin 2020.

Aksionarët e TAP-it janë BP (20%), SOCAR (20%), Snam S.p.A. (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) dhe Axpo (5%).