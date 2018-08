Përgjimi i “shantazhit” për pronat; Denar Biba pranon bisedën: Është e pjesshme

“Në asnjë lloj rrethane nuk ka qenë ndërhyrje e paligjshme. Të dalë biseda e plotë dhe e pacensuruar dhe do të kuptohet që ka qenë biseda mes dy miqsh që ndahen dhe bisedat e punës. Më ka dhënë mendime, i kam kuptuar. Vazhdoj të jem i habitur për këtë lloj dembelizmi dhe kërkon të bëjë opozitë me çdo gjë. Asnjë lloj shantazhi dhe asnjë lloj ndërhyrje. I shpjegoja ish pedagogut tim përse kishte nevojë Shqipëria të merrte këtë shtyrje. Nuk e kuptoj se kush përfiton, sepse as opozita nuk përfiton nga kjo. Të dalë audio e plotë e paprerë. Nuk ka absolutisht asgjë. Çdo shkëputje dhe montim”.

“Mos bëni dedektivin me mua, s’është nevoja. Une e kam takuar mikun tim Ledi Bianku, nder te tjera edhe ne viziten zyrtare prane GJEDNJ, ku isha pjese e delegacionit te kryesuar nga ish zv kryeministri i kohes. Metafora e trenit ishte ne pergjigje te pyetjes qe Bianku me beri mua se “perse pranova detyrën e kryetarit te KPP”, duke qene se ishte ne dijeni te aspirates sime per Gjykaten Kushtetuese”.