Zmbrapset pak Presidenti, thotë se korrigjimi i kufijve mund të bëhet pas njohjes nga Serbia

Në një letër drejtuar ambasadorëve të huaj në Kosovë, Thaçi ka thënë se në rast të arritjes së ndonjë marrëveshje për shkëmbim territoresh me Serbinë, Kosova si rezultat do të merrte njohjen reciproke ndërmjet dy shteteve.

Sipas presidentit Thaçi, një nismë e tillë për shkëmbim të territoreve mund të ndodh dhe se nuk do të shkaktojë ndonjë konflikt të ri, por do të jetë përfundim i një konflikti shumë vjeçar.

“Duhet të jem sërish shumë i qartë: Ky proces do të shënonte fundin e konfliktit të gjatë mbi një shekull në mes të Kosovës dhe Serbisë, jo fillimin e një konflikti të ri”, shkruan Thaçi.

Ndryshe për nismën e Thaçit për shkëmbim territoresh do të diskutohet edhe në Kuvendin e Kosovës me 4 shtator në një seancë të ftuar nga opozita. Në këtë seancë pritet të nxirret një rezolutë që do t’ia ndalojnë presidentit Thaçi të flas për ndryshime territoriale.

Në vazhdën e kundërshtimeve për idenë e shkëmbimit të territoreve, deputetja e LDK-së, Vjosa Osmani, ka propozuar që të organizohet edhe një protestë masive kundër Thaçit, me 7 shtator, ditë kjo kur Thaçi do të udhëtojë për në Bruksel për takimin e radhës me Vuçiqin, e ku pritet të merret edhe ndonjë vendim final për një marrëveshje të mundshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

Kujtojmë që Thaçi muaj më parë, kishte qenë edhe vet kundër idesë për shkëmbime të territoreve dhe ndarjes së dy shteteve në vija etnike.

Në një intervistë për Associated Press, Thaçi kishte thënë se kërkesa për ndarje nuk do të jetë e suksesshme.

“Kërkesa e Serbisë për një ndarje të Kosovës nuk do të jetë e suksesshme. Është e papranueshme”, kishte deklaruar Thaçi./Express/

Adresimi i plotë i presidentit Thaçi para shefave të misioneve diplomatike të shteteve anëtare të BE-së, KFOR-it, OSBE-së, EULEX-it dhe Ambasadës së SHBA-së:

Të nderuar ambasadorë,

Ju faleminderit që po takohemi sërish këtu, në këtë format, vetëm pak javë pasi që në muajin korrik folëm krejtësisht hapur dhe sinqerisht për gjendjen reale në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve, si dhe për perspektivën e arritjes së marrëveshjes ligjërisht obliguese në mes Kosovës dhe Serbisë, si dy shtete të pavarura.

Ju pata thënë atëherë, do ta përsëris edhe sot: Është koha për marrëveshjen e madhe, historike, në mes të dy shteteve.

Nuk mund të kthehemi prapa, sepse historia e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë është një histori tragjike.

Nuk mund të qëndrojmë në vend apo të vendnumërojmë dhe as nuk kemi se çfarë të presim, sepse ngecja dhe pritja në zgjidhjen e raporteve në mes Kosovës dhe Serbisë është pikërisht thirrje për tensione, për destabilizim, për probleme të mëdha, jo vetëm në mes nesh, por edhe në mbarë rajonin.

Nuk kemi kohë për të humbur, as ne, as Serbia. Duhet ta bëjmë marrëveshjen për normalizimin e plotë të marrëdhënieve në muajt e ardhshëm.

Do t’iu them shumë sinqerisht: Kosova si shtet, si politikë, si shoqëri, është lodhur nga ngecja në procesin e konsolidimit të brendshëm dhe atë ndërkombëtar.

Qoftë për shkak se Serbia interferon në punët e shtetit të Kosovës, qoftë për shkak se BE-ja nuk arriti ta krijojë konsensusin për ta njohur shtetin e Kosovës apo sepse shumëkush ka menduar që me kalimin e kohës, vetvetiu, gjërat në Kosovë dhe rreth Kosovës do të zgjidhen.

Doli që ky mendim ishte krejtësisht i gabuar.

Do t’iu flas tash qartë se si e shoh unë fazën finale të dialogut në mes nesh dhe autoriteteve të Serbisë.

Së pari, siç pata theksuar edhe radhën e kaluar, ne si Kosovë synojmë një marrëveshje të përhershme me Serbinë, jo një tjetër marrëveshje kalimtare që vetëm sa i shtyn gjërat për disa vite.

Së dyti, për ne normalizim i plotë i marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë është njohja formale, reciproke, në mes të shtetit të Kosovës dhe shtetit të Serbisë.

Së treti, ne synojmë, me të drejtë, që përmes kësaj marrëveshjeje, përmes njohjes formale në mes të Kosovës dhe Serbisë, të na hapet mundësia që të bëhemi shtet anëtar i OKB-së, OSBE-së, Paktit NATO dhe të na ofrohet njëmend perspektiva e anëtarësimit në BE.

Së katërti, njohja reciproke në mes të dy shteteve, do të mund të përcillet edhe me një proces të dakorduar në mes të dy palëve për korrigjimin e kufirit në mes të Kosovës dhe Serbisë.

Duhet të jem sërish shumë i qartë: Ky proces do të shënonte fundin e konfliktit të gjatë mbi një shekull në mes të Kosovës dhe Serbisë, jo fillimin e një konflikti të ri.

Koha e luftërave dhe konflikteve, në mes të Kosovës dhe Serbisë, për bindjen time, ka kaluar. Por, fundi i kësaj epoke do të konstatohet vetëm kur ta bëjmë marrëveshjen e madhe politike në mes nesh dhe Beogradit.

Së pesti, një marrëveshje e tillë në mes nesh dhe Serbisë, këtu sërish flas me përgjegjësi të plotë, do të jetë kontribut për paqen dhe stabilitetin e kësaj pjese të Ballkanit. Ne kemi raporte të shkëlqyera fqinjësore me Maqedoninë, me Malin e Zi dhe me Shqipërinë. Kështu do të jetë përgjithmonë në mes nesh. Dhe ne, natyrisht, synojmë të kemi raporte shumë të mira edhe me Serbinë, në të ardhmen e afërt.

Së gjashti, po që se do e arrijmë marrëveshjen e synuar për normalizimin e plotë të marrëdhënieve me Serbinë, ajo nuk do të ketë kurrfarë pasojash sa i përket karakterit shumetnik të shoqërisë kosovare dhe katalogut të të drejtave të komuniteteve pakicë në Kosovë, të garantuara me Kushtetutë dhe me ligje.

Së shtati, unë si President i Kosovës, e jam i sigurt edhe të gjitha institucionet e Kosovës, jemi dhe do të mbetemi garantues të ruajtjes së trashëgimisë religjioze dhe kulturore serbe në Kosovë, në veçanti të asaj që lidhet me pozitën e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë.

Dhe e teta, sikur edhe në të kaluarën, do të ecim përpara në koordinim të plotë me ju, me përkrahësit dhe partnerët tanë ndërkombëtarë.

E di që do të jetë shumë vështirë të bëhet marrëveshja. Ka kundërshtarë të saj të rreptë këtu në Kosovë, por edhe në Serbi. E di që i gjithë ky proces bart në vete rreziqe dhe të panjohura të shumta. Por, nuk ka rrezik më të madh për ne si Kosovë sesa të vazhdojmë të qëndrojmë kështu në një gjendje pezull si shtet dhe si shoqëri.

Ju faleminderit për vëmendjen!