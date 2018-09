Akuzoi policinë për paaftësi, Rama: Të përjashtohet deputeti i PS në Kurbin

I iniciuar nga dy vrasje brenda 8 orësh në zonën e Mamurrasit, deputeti Gjetan Gjetani shkruante një ditë më parë në rrjetet sociale se policia është e paaftë dhe e korruptuar.

Për këtë situatë deputeti socialist shprehej se do kërkojë interpelancë në Parlament me ministrin e Brendshëm dhe në rast të mos marrje së masave do i kërkojë qytetarëve të Kurbinit daljen në protestë.