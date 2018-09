SHBA-ja pritet të ketë qasje të ashpër kundër Gjykatës Ndërkombëtare Penale në Hagë

Këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për Siguri Kombëtare, John Bolton, pritet të bëjë këtë njoftim përmes një fjalimi në grupin konservator, Shoqëria Federaliste në Uashington.

Kjo ngjarje njëherësh do të shënojë adresimin e tij të madh prej kur i është bashkuar Shtëpisë së Bardhë.

“Shtetet e Bashkuara do të përdorin gjithçka që është e nevojshme për të mbrojtur qytetarët tanë dhe ata të aleatëve tanë nga një ndjekje e padrejtë në këtë gjykatë jolegjitime”, pritet të thotë Bolton, bazuar në disa pjesë të fjalimit të siguruara nga agjencia e lajmeve, Reuters.

Bolton po ashtu pritet të deklarojë se Departamenti amerikan i Shtetit do të njoftojë për mbylljen e Organizatës Çlirimtare të Palestinës (PLO) në Uashington, pas shqetësimeve se palestinezët po tentojnë të nisin hetim për Izraelin në këtë Gjykatë.

“Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë me shtetin tonë mik, Izraelin”, pritet të deklarojë Bolton.

Në rast të nisjes së hetimit për amerikanët në Afganistan, në fjalim thuhet se administrata e presidentit Trump do të konsiderojë një vendim përmes së cilit iu ndalon gjyqtarëve dhe prokurorëve të këtij trupi që të hyjnë në Shtetet e Bashkuara, si dhe të bllokojë fondet e tyre nëse janë pjesë e sistemit financiar amerikan.

Shtetet e Bashkuara nuk kanë ratifikuar Traktatin e Romës, përmes së cilit është themeluar Gjykata Ndërkombëtare Penale më 2002, pasi presidenti i atëhershëm amerikan, George W. Bush nuk është pajtuar me një gjë të tillë.