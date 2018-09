Thaçi pret liderët e Luginës së Preshevës: Kërkojmë rezolutë nga Kuvendi i Kosovës

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi ka takuar udhëheqësit politikë të Luginës së Preshevës këtë të hënë në Prishtinë, të cilët i kanë kërkuar atij miratimin e një rezolute në Kuvend përmes të cilës të kërkohet bashkimi i Luginës me Kosovën.

Në konferencën për shtyp së bashku me përfaqësuesit politikë dhe institucionalë të Komunave të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit, Thaçi deklaroi se tashmë është bërë i ditur vullneti i shqiptarëve të Luginës për t’u bashkuar me Kosovën, e në të ardhmen do të ketë zhvillime për realizimin e këtij objektivi.