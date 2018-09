Vettingu/ Rama: Të hapen “librat” e pasurisë, të nisë nga sarajet e mia

“Kur kam hyrë në Kryeministri i kishin marrë të gjitha, nuk kishte asgjë. Unë kam bërë një dasmë dhe janë të regjistruara, të kthyera, të gjitha dhuratat e dasmës që kalojnë një vlerë simbolike. Unë do isha i lumtur sikur të hapeshin të gjitha librat e pasurive dhe të shpenzimeve të politikanëve, të familjarëve dhe të krushqve të tyre. Të merreshin të gjitha shpenzimet e tyre, hotelet ku kanë qëndruar. Mbi të gjitha të zbardheshin të gjitha burimet e të ardhurat që kanë prodhuar pasuri me shpenzime të larta, jo normale. Jam shumë i interesuar që kjo të fillojë nga sarajet e mia”, u shpreh Rama.

Më tej, Rama u shpreh se vetting për politikanët do të thotë, sipas tij nëse i kanë apo jo duart e pastra.

Ka një ventting për politikanët, për lidhjet e tyre me krimin dhe pasuritë. Për mua vetting i politikanëve është, duart i ke të pastra apo jo. Je i përfshirë me veprimtari kriminale, ke lidhje me krimin, kjo është çështje e drejtësisë.