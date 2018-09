SHBA: Do të vendosim në objektiv naftën iraniane

“Irani shkatërroi Sirinë dhe përbën kërcënim për Izraelin. Irani zhvillon luftëra të deleguara në Lindjen e Mesme dhe për shkak të gjitha këtyre jemi tërhequr nga marrëveshja bërthamore. Sepse ne po derdhnim para në Iran dhe e lejonim që të vazhdonte këtë qëndrim të keq. Rivendosëm sanksionet. Në këtë mënyrë ne do të vendosim në objektiv naftën iraniane dhe ata do të fillojnë të ndiejnë me të vërtetë efektet e kësaj”, tha Haley duke folur në televizionin Fox News për politikat e qeverisë Trump për Iranin.

“Irani e ndien dhimbjen, janë në situatë të keqe dhe do t’i mbysim deri kur të diskutohet problemi i raketave balistike, dhe deri kur të ndërpresin mbështetjen që japin për terrorizmin”, ka theksuar Haley.

Në lidhje me përdorimin e armëve kimike në Siri, Haley ka deklaruar se kanë paralajmëruar regjimin, Rusinë dhe Iranin, dhe ka rikujtuar se presidenti amerikan, Donald Trump, i është përgjigjur dy herë përdorimit të armëve kimike.

“Mos të na sprovojnë serish, sepse kushtet janë në disfavor të tyre”, është shprehur diplomatja Nikki Haley.

Pasi ka përmendur dhe vendimin e qeverisë Trump për mbylljen e zyrës në Washinton të Organizatës për Çlirimin e Palestinës (PLO, Haley tha se “Përse të kenë zyrë në Washinton kur nuk vijnë në tryezën e bisedimeve, përse të vazhdojmë të financojmë palestinezët? Por kjo nuk do të jetë pengesë mbi planin tonë të paqes. Ne ndodhemi në rrugë dhe shpresojmë të vijnë në tryezë”.