Kroacia alarmon në Washington për çështjen e kufijve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë

Kryediplomatja kroate, sipas njoftimit, ka theksuar rëndësinë e arritjes së një zgjidhjeje të qëndrueshme që nuk do ta cenojë stabilitetin e rajonit dhe që do të marrë parasysh dhe implikimet tjera të sigurisë jashtë kufijve të rajonit.

Për këtë temë, ministrja kroate ka diskutuar edhe më Mira Ricardel zëvendëse e John Bolton Këshilltar për Siguri Kombëtare i Presidentit Trump. Sipas njoftimit, diplomatja kroate ka qenë mysafire e Ricardel, ndërkohë që me Bolton vetëm janë përshëndetur. Kroacia ka dalë me qëndrim kundër ndryshimit të kufijve. Kjo është bërë e ditur javë më parë gjatë takimit të Kryeministrit të Kroacisë me Kancelaren e Gjermanisë.