Rruga e Kombit, Rama falënderon kuksianët: Çdo qindarkë, për investime!

Nga dita e sotme nisën pagesat për kalimin në Rrugën e Kombit, ku për qytetarët e Kukësit është caktuar një tarifë e reduktuar.

Tarifa për kalimin e automjeteve në autostrada Milot –Morinë do të jetë 660 lekë (ose 5 euro). Për banorët qarkut Kukës kjo tarifë është e reduktuar në 100 lekë me tvsh.

Ndërkohë, Kryeministri Rama reagoi duke falenderuar qytetarët e Kukësit për mirëkuptimin.

Rama kërkoi ndjesë për shqetësimet, ndërsa tha se çdo qindrakë do të kthehet në investim.

Kryeministri ka premtuar edhe një stadium të ri për qytetin dhe aeroportin.

“Faleminderit kuksianëve për mirëkuptimin e qytetarinë. Ndjesë për shqetësimin e krijuar, do të bëjmë gjithçka që çdo qindrakë për rrugën të kthehet në investim. Kukësi do të bëhet shpejt me aeroport e do të ketë më shumë investime, plus stadium te ri”, tha Rama.