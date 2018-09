Korrigjimi i kufijve, Thaçi shkon në SHBA për t’u takuar me Trumpin

Ky zhvillim ndoshta mund të konsiderohet i pritshëm, pas deklaratave të dhëna pak ditë më parë nga këshilltari i shefit të Shtëpisë së Bardhë për Sigurinë Kombëtare, John Bolton.

Bolton, duke folur për gazetarët në Kiev të Ukrainës, ishte shprehur se politika amerikane nuk do të përjashtonte korrigjimet territoriale, nëse të dyja palët do të punonin me njëra-tjetrën për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse.

Veç çështjes së kufijve, presidenti Thaçi dhe ai amerikan Trump mësohet se do të bisedojnë edhe për marrëdhëniet dypalëshe dhe zhvillimet në rajonin e Ballkanit Perëndimor, me theks të veçantë procesin e dialogut mes Kosovës e Serbisë për arritjen e marrëveshjes historike.