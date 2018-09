Vjen letërporosia nga Mali i Zi, prokuroria: Përgjigja nuk kishte të dhënat që kemi kërkuar

Autoritetet e Drejtësisë së Malit të Zi, kanë kthyer përgjigje për Prokurorinë e Krimeve të Rënda, lidhur me letërporosinë që kishin dërguar prokurorët shqiptarë të dosjes penale kundër Saimir Tahirit dhe të tjerëve.

Përgjigjia nga Mali i Zi ka mbërritur në prokurori në muajin Korrik 2018, dhe sipas prokurorëve nuk ka të dhëna të mjaftueshme, ka shumë gjëra të paqarta, që thuajse nuk tregojnë asgjë.

Sipas tyre autoritetet e Malit të Zi, kanë konfirmuar se Tahiri ka udhëtuar me makinë nga pika e Muriqanit së bashku me familjen e tij në muajin gusht 2016, në drejtim të Malit të Zi, por nuk japin të dhëna nëse Tahiri dhe persona të tjerë kanë udhëtuar më pas me skaf nga Mali i Zi në drejtim të Italisë.

“Është një letërporosi pa përgjigje dhe në gjykimin tonë nuk ka dhënë të dhënat që ne kemi kërkuar”- ka thënë një burim pranë grupit hetimor të dosjes “Tahiri”.

Faktin që Tahiri ka qenë në Malin e Zi, e pranon dhe vetë ish-ministri, i cili ka deklaruar në sallën e gjyqit se ka qenë aty për pushime dhe më pas ka udhëtuar në drejtim të Italisë.

Sipas prokurorisë, Tahiri dhe Oresti Sota bashkë me familjet përkatëse u takuan në Malin e Zi në gusht 2017 dhe me një skaf të drejtuar prapë nga Saimir Tahiri u nisën për një pushim tre javor në Itali. Me ta ishte edhe gardisti Gentian Ceka, shofer i Tahirit, dhe miq të tjerë si Alban Aliaj, Evi Robo dhe Loran Sevi.

Saimir Tahiri sipas prokurorisë, në datën 7 korrik 2016, ka dalë nga Shqipëria nëpërmjet Muriqanit me makinën e Ardit Sotës, vëllai i Orest Sotës, ndërsa me 2 gusht 2016 Saimiri dhe Oresti u nisën bashkë me Gentian Cekën për në Bari.