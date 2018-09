Vettingu në politikë, Basha: I ndryshëm nga SPAK e BKH

Kreu i PD theksoi gjatë fjalës së tij se s’do të ketë më trajtim special për politikanët.

“Trajtim special për politikanët s’do ketë më. Çfarë vlen për qytetarin e thjesht dhe policin, nuk vlen për politikan, kjo do të marrë fund”, tha ai.

Më tej Basha sqaroi se Vettingu në politikë që ai dhe forca e tij politike kërkon, ndryshon nga dy institucionet që do të ngrihen nga reforma në drejtësi, SPAK dhe BKH.

“SPAK dhe BKH nuk kanë mandat të ngjashëm si vettingun e politikanëve, por hetimin e politikanëve. Ato do i çojnë në burg. Në rastin e Vettingut i takon politikanit të dëshmojë se nuk është i lidhur me krimin apo të justifikojë pasurinë. Ndërkohë që SPAK dhe BKH nuk merr dot masë ndaj tyre nëse nuk i gjen me shkelje. Ndërsa Vettingu i spastron politikanët e korruptuar e të lidhur me krimin”, sqaroi Basha, teksa vlerësoi se dy proceset do të jenë të ndarë e të pavarur nga njëri-tjetri.