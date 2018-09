Vettingu në politikë, Rama ironizon Bashën në “Twitter”

Kryeministri Rama ka zgjedhur që t’i përgjigjet me ironi përmes rrjetit social twitter.

“Ai krimineli është shoku i burrit të motrës së kundërshtarit tim.Mamaja e tij ka lidhje me tre komshi kriminelë.Krushku i njërit është trafikant që del i lidhur me kundërshtarin tim.Shans për të marrë pushtet me zgjedhje unë s’kam. Prandaj dua Veting për lidhjet e tij me krimin”, shkruan Rama.