Ministri i Jashtëm gjerman: Qershori 2019? Jo çelje automatike e negociatave

“Në ditët e fundit Shqipëria ka dalë, më duhet të them, përmes reformës në sistemin e drejtësisë, që të bëjë një hap gjigant në këtë drejtim, pikërisht përmes të cilit janë verifikuar gjykatës apo prokurorë dhe kjo është një arritje që do të vendosë kritere dhe përtej vendit tuaj, në të gjithë rajonin, dhe mendoj që është një rrugë që do të ndikojë në luftën kundër krimit të organziuar dhe korrupsionit. Do vazhdojmë të mbështesim më tej Shqipërinë në këto reforma”, shtoi Mass.

Ndërkohë, ministri ynë i Jashtëm, Ditmir Bushati u shpreh se “rruga drejt anëtarësimit evropian është një e përpjetë që duhet të shoqërohet me arritje konkrete”.