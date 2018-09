Samiti i BE: Europianët grinden për Brexit dhe refugjatët

Por Merkel në samitin e BE në Salzburg kërkon të flitet për arritjet pozitive. “Në disa sektorë është e mundur një bashkëpunim i mirë.” Ajo përmend temën e sigurisë, ku palët janë të një mendimi. Por atë që nuk përmend Merkel janë marrëdhëniet ekonomike. Kryeministrja britanike, Theresa May kërkon një treg të brendshëm për mallrat, të cilën BE nuk e pranon.

Apel për 27 vendet anëtare

Para darkës së përbashkët ditën e mërkurë me krerët e shteteve dhe qeverive (20.09), Theresa May iu drejtua me një apel vendeve anëtare. Qeveria e saj ka bërë progres në pozicionet e saj, tani është radha e BE, tha ajo. “Jam optimiste, se me vullnet të mirë dhe angazhim do të (mund) të arrijmë të përmbyllim një marrëveshje, të mirë për të dyja palët.”

Më problematike paraqitet çështja e kufirit irlandez. Barnier kërkon të paraqesë propozime të reja, sipas të cilave do mund të zhvillohen kontrollet e mallrave në portet e largëta apo përmes regjistrimit teknik. Londra nuk e pranon edhe teorikisht vendosjen e një kufiri në hapësirat ujore irlandeze.

Afati kohor është i qartë: Në mes të nëntorit duhet të zhvillohet samiti përfundimtar për Brexit. Qeveria britanike ka edhe 6 javë kohë për të sqaruar pozicionet e saj.

Lërini lojërat!

Ndërkohë kreu i Këshillit të BE, Donald Tusk përpiqet të bindë krerët e BE-së për çështjen e migracionit. Në këtë vit nuk kanë ardhur as 100.000 migrantë në BE. “Kjo është më pak se para krizës së refugjatëve.” Prandaj vendet anëtare duhet të përqëndrohen tek zgjidhja e problemeve aktuale me migrantët. Nuk duhet të ndahemi në ata që duan një zgjidhje dhe ata “që e përdorin situatën për lojëra politike.”

Për të ndalur migrimin nga Deti Mesdhe dhe punën e bandave të trafikantëve, kancelari austriak, Sebastian Kurz kërkon forcimin e Agjencisë së BE për Mbrojtjen e Kufijve Frontex. Komisioni Europian ka bërë një propozim se si do të financohen 10.000 punonjës të policisë që do të punojnë për Frontex për të siguruar kufijtë e jashtëm të BE. Por Kurz pranoi se Italia, Greqia dhe Spanja kanë rezerva për shkak se i tremben kufizimit të sovranitetit. Edhe Viktor Orban, kryeministri hungarez mjaft i komentuar në Europë nuk i përkrah shumë planet për forcimin e Frontex-it. “Kjo është puna jonë”, nuk kemi nevojë për ndihmë nga Frontex, tha Orban.