Basha: Vetingu i politikanëve, zgjidhja për integrimin e Shqipërisë në BE

“Shqipëria e humbi shansin e integrimin në BE sepse politika është e lidhur me krimin, por opozita e ka zgjidhjen, Vetingu i politikanëve”, tha sot kryetari i partisë Demokratike, Lulzim Basha i cili mori pjesë në konferencën me temë “Çfarë e mban Ballkanin jashtë BE?”, organizuar nga gratë demokrate të Shqipërisë dhe PPE.