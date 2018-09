Bashkimi Evropian shkon në Nju Jork në përkrahje të multilaterizmit

Delegacioni drejtohet nga Presidenti Jean Claude Juncker, i cili pak ditë më parë theksoi rëndësinë e multilaterizmit me fjalinë lapidar: “Bota në të cilën ne jetojmë na përket ne të gjithëve dhe jo vetëm pak prej disave”. Juncker do të flasë për partneritet strategjik BE-OKB me sekretarin e përgjithshëm, António Guterres. Ai do të flasë në Samitin e Paqes, Nelson Mandela më datën 24. Në këtë samit do të flasë edhe presidenti shqiptar, Ilir Meta.

Ministrat e Jashtëm të Ballkanit perëndimor, mes tyre ai shqiptar Ditmir Bushati dhe ai i Kosovës, Behgjet Pacolli, do të kenë një mëngjes pune me Komisionerin Johannes Hahn, ditën e martë. Kommisioneri Hahn dhe përfaqësuesja e lartë për politikën e jashtme Federica Mogherini, do të takohen një ditë më pas me të gjithë kryetarët e shteteve të Ballkanit Perëndimor në një darkë pune.