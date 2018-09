Skënderbeu shënon në fund, fiton një pikë ndaj Tiranës

Nuk ka fitues në ndeshjen mes Skënderbeut dhe Tiranës. Në Korçë, ndeshja mes këtyre dy skuadrave, që u zhvillua pa praninë e tifozëve, u mbyll me barazimin 1-1. Pjesa e parë përfundoi me avantazhin e kryeqytetasve me rezultatin 1-0, me golin e shënuar nga Edon Hasani në minutën e 20. U duk se Tirana po e mbronte mjaft mirë këtë rezultat, por 5 minuta nga fundi i takimit Skënderbeu gjeti golin e barazimit me Otto John, duke evituar humbjen që do të ishte e para në këtë sezon.

Me këtë barazim, Skënderbeu ruan kreun e klasifikimit, pasi ngjitet në kuotën e 11 pikëve, ndërsa Tirana, që javën e ardhshme do të luajë derbin me Partizanin, ka 5 pikë.