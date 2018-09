Ai është një nga deputetët e parlamentit shqiptar me stil mjaft të veçantë, por këtë herë është treguar paksa i shkujdesur.

Deputeti socialist Fate Velaj, është shfaqur pranë ambienteve të Parlamentit me zinxhirin e pantallonave të zbërthyer.

Fate Velaj u paraqit në seancë me pantallona të bardha, të cilat i kishte kombinuar me një kapele republike ngjyrë të bardhë gjithashtu. Gjithçka ishte ok, nëse nuk do të kishte harruar të mbyllte zinxhirin e pantallonave!