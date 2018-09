“Bajrat”, 6 të parët mbetën në burg, konfirmohet masa për gjysmën e grupit

Siç bëjnë me dije burimet, veprat më të rënda, ajo e vrasjes së Arben Tuzit dhe e Fabiola Hysenit, nuk janë përmendur në seancë përderisa i dyshuari tjetër Behar Bajri gjendet i arrestuar në Roterdam, Holandë.

Sipas burimeve, duke përfshirë që nga shefi i grupit Enver Bajri e më tej Safet Rustemi, Emrah Plaku , Astmer Bilali, portieri Fabiol Rexhepi, trajneri i kombëtares së femrave Armir Grima, Nelson Hysa janë të dyshuar për paracaktim të rezultateve të ndeshjeve.

Ata shfaqen duke komunikuar me njëri-tjetrin edhe për veprime konkrete që duheshin kryer gjatë ndeshjes Vllaznia – Tërbuni. Ilir Rustemi dhe Samet Halluni dhe Behar Bajri dyshohen për gjobvënie.

Më herët Safet Bajri u njoh edhe me një masë tjetër, në qytetin e Shkodrës, për dënimin prej 9 vitesh në Belgjikë. Ndërkohë të martën, ai do dalë sërisht para Gjykatës së Krimeve të Rënda edhe për veprën e armëmbajtjes pa leje, seancë që do të mbahet edhe për 3 të tjerë për të njëjtën vepër.