Denoncimi Xhisiela Malokut, Hoxha tregon procesverbalet. Reagon Nuhu

Vijon në distancë debati mes gazetarit Artan Hoxha dhe ish policit Emiljano Nuhu. Hoxha ka publikuar në faqen e tij në facebook, procesverbalet e policisë dhe të dhënat e kallëzimit në polici të Xhisiela Maloku, ndërsa thotë se historia është trilluar prej Nuhut për të përfituar azil jashtë vendit.

“Me datë 22 korrik, sapo vajza ka shkuar në zyrat e Shërbimit tëe Kontrollit të Brendshëm në Durrës, është marrë kallëzimi i dytë i saj dhe është bërë brenda ditës pezullimi nga detyra OPGj Gentian Citozi, ndërsa Nuhu nuk figuron askund. Pretendimi se polici nuk ka vepruar është genjeshtër, jo vetëm që SHKB ka vepruar duke marrë kallëzimin e vajzës por ka pezulluar menjëhere OPGJ e Krujës”, thekson Hoxha.

“Nuhu pretendon se i ka marre ai deklarimet e vajzes ne date 21 korrik, pasi ishte OPGJ i gatshem. Por ne deshmine e vet vajzes kjo gje mohoet, ajo deklaron se e ka takuar Nuhun vetem pas 7 ditesh ne date 27 korrik. Vet Nuhu e dekonspiron veten dhe genjen ne intervisten e dhene nga Zvicra sikur ka qene i gatshem ne 21 korrik. Proceverbali i deklarimeve te vajzes(foto 1) tregon se eshte emri i nje opgj tjeter dhe ne faqen 4 te letres qe Nuhu u dergon autoriteteve deshmon vet se ai eshte ngarkuar me hetimin e ceshtjes vetem ne daten 27 korrik, pasi OPGj Citozi ishte pezulluar nga detyra prej kallezimit qe beri vajza ne SHCAB Durres”- vijon më tej gazetari Hoxha.

Por në këtë status, ka reaguar sërish ish-oficeri Nuhu i cili shkruan se me date 20.07.2018, Xhisiela ka shkuar ne komisaritin nr 3 per te dhenë, kallezim nuk i eshte marre ne kete date ne komisariatin nr 3, pas nderyrjes te personave qe kam permendur. Me date 21.07.2018, Xhisiela ka shkuar perseri ne komisariatin nr 3, kete here i eshte marr kallezimi nga komisariati nr 3 dhe eshte deleguar ne komisariatin e Krujes.

Komenti i ish-policit Emiljano Nuhu: