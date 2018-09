Konflikti në prokurori. Amerikanët ndërhyjnë për ta zgjidhur

Junçaj ka gjetur një mënyrë tipike shqiptare, duke zgjedhur një ambient publik për të pirë kafe shtruar me kolegët shqiptarë. Tavolina miqësore me Junçajn kishte edhe prokurorë të ndëshkuar nga Arta Marku, edhe të pandëshkuar, nga ata që nuk e bojkotuan shortin e Prelës, por që ndajnë të njëjtin mendim me kolegët.

Kafja ka zgjatur gati një orë dhe më pas, të dyja palët janë ndarë, Junçaj ka vazhduar axhendën jashtë Prokurorisë së Krimeve të Rënda, ndërsa prokurorët i janë drejtuar zyrave ku ata po përgatisin paditë kundër Arta Markut dhe Donika Prelës.