OKB – Cipras: Dialogu me Tiranën dhe Shkupin model për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve

Greqia është aktive në promovimin e stabilitetit dhe rritjes ekonomike në Ballkan nëpërmjet një zgjidhjeje politike që zbulon potencialin e këtij rajoni për t’u anëtarësuar në Bashkimin Europian apo në grupimet e tjera ndërkombëtare, deklaroi kryeministri grek, Aleksis Cipras, gjatë fjalimit në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, që po zhvillohet në Nju Jork.

“Fakti i dialogut tonë me Shqipërinë, por kryesisht marrëveshja historike e Prespës me fqinjin tonë verior, tregon se një marrëveshje nuk mund të jetë e rëndësishme vetëm për një rajon, por ajo mund të shërbejë edhe si një model për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Një marrëveshje që nuk u arrit për të plotësuar interesat e palës më të fuqishme, por një marrëveshje e pranueshme nga të dyja palët”, theksoi ai.

“Via our dialogue with Albania, but mainly with the historic Prespes agreement with our northern neighbour, an agreement that is not only important for the region but can also act as a model for solving disputes. An agreement that was not reached to meet the interests of the bigger party but one that was mutually acceptable on both sides,” he said.

”Pavarësisht vështirësive, Greqia ka pranuar refugjatë dhe migrantë në territorin e saj duke dhënë leksione solidariteti”, deklaroi më tej Cipras.