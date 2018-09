Në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit u mbajt një konferencë nga Drejtori i Departamentit te Policisë Kriminale në Policinë e Shtetit Drejtues i Lartë Eduart Merkaj së bashku me Prokurorin e Krimeve të Rënda, për përmbylljen e Megaoperacionit “One If By Land”, në kuadër të goditjes së kontrabandimit të personave me qëllim emigrimin drejt SHBA-së, Kanadasë dhe Mbretërisë së Bashkuar.