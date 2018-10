Stack of coins from low to high,tiny men on top

Zyrtarët më të paguar në Shqipëri, nga 1 janari pagë 3 mln lekë (Lista) Nga 1 janari i vitit 2019, pagat e njerëzve të drejtësisë shqiptare, të cilët kanë kaluar dhe që do të kalojnë me sukses sfidën e trefishtë të Vetingut, do të trefishohen. Nëse aktualisht, paga mesatare për gjyqtarët dhe prokurorët është nga 100 deri në 130 mijë lekë në muaj, pas 1 janarit 2019, paga mesatare do të bëhet nga 280 deri në 380 mijë lekë në muaj, duke u bërë njerëzit më të paguar në Shqipëri, madje mbi Presidentin dhe kryeministrin. Paga e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës së Lartë do të rritet deri në 380 mijë lekë në muaj ose 3 333 USD në muaj. Rritje page do të përfitojnë vetëm gjyqtarët dhe prokurorët, të cilët janë konfirmuar në detyrë me një vendim të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që ka marrë formë të prerë apo me vendim të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. Hyrja në fuqi e pagave të reja për njerëzit e drejtësisë që kalojnë Vetingun parashikohet në pikën 6, të nenit 169 të ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Pika 6 parashikon që magjistrati që ka kaluar procesin e rivlerësimit pas datës 1 janar 2019 gëzon të drejtën për të marrë diferencën mes pagës dhe përfitimeve të tjera, sipas parashikimeve ligjore të zbatueshme para hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe pagës dhe përfitimeve të tjera, sipas parashikimeve të këtij ligji, brenda tre muajve nga vendimi i formës së prerë të rivlerësimit. Kjo pikë është lënë në fuqi edhe nga vendimi numër 35, datë 18.04.2017, i Gjykatës Kushtetuese. Krahas gjyqtarëve dhe prokurorëve që kanë kaluar dhe do të kalojnë Vetingut, siç shkruan shqiptarja.com, paga të larta do të vijojnë të marrin edhe anëtarët e komisioneve të Vetingut. Paga reale bruto e kryetares së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, organit më të rëndësishëm të Vetingut, është zyrtarisht 395,376 lekë, ndërsa paga neto është 305.400 lekë në muaj. Paga bruto e anëtarëve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit është 372,661 lekë në muaj, ndërsa paga neto është 288.296 lekë në muaj. Gjyqtarët dhe prokurorët që përfitojnë rritje paga nga 1 janari Arta Marku, Prokurore e Përgjithshme e përkohshme Vitore Tusha, anëtare e Gjykatës Kushtetuese Medi Bici, gjyqtar pranë Gjykatës së Lartë Tiranë Ardian Dvorani, gjyqtar pranë Gjykatës së Lartë Marçela Shehu, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin Anila Leka, prokurore në Prokurorinë e Përgjithshme Manjola Xhaxho, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë Fatjona Memçaj, prokurore pranë Prokurorisë së Apelit Tiranë Dritan Prençi, Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet Vate Staka, prokuror në Prokurorinë e Shkodrës Brikena Ukperaj, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Vlorë Dritan Hallunaj, gjyqtar në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Besnik Muçi, prokuror pranë Prokurorisë për Krimet e Rënda Kostaq Beluri, Prokuroria e Përgjithshme Ilir Toska, Gjykata e Apelit Tiranë Arben Dollapaj, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Artur Malaj, Gjykata Administrative të Apelit Gentian Osmani, Prokuroria e Krimeve të Rënda Xhezair Zaganjori, kryetar i Gjykatës së Lartë, konfirmuar nga KPK, ankimuar në Kolegj Bashkim Dedja, kryetar i Gjykatës Kushtetuese, konfirmuar nga KPK, ankimuar në Kolegj Edmond Islamaj, gjyqtar i Gjykatës së Lartë, konfirmuar nga KPK, ankimuar në Kolegj Nertina Kosova, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, konfirmuar nga KPK, ankimuar në Kolegj Gentjan Medja, Gjykata Administrative Shkalla e Parë, konfirmuar nga KPK, ankimur në Kolegj Astrit Faqolli, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, konfirmuar nga KPK, ankimuar në Kolegj Antoneta Sevdari, Prokuroria e Tiranë, konfirmuar nga KPK, ankimuar në Kolegj Alma Brati, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, konfirmuar nga KPK, ankimuar në Kolegj Pagat e anëtarët të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit Genta Tafa (Bungo), kryetare, 395,376 lekë Alma Faskaj, komisionere, 372,661 lekë Brunilda Bekteshi, komisionere, 372,661 lekë Etleda Çiftja, komisionere, 372,661 lekë Firdes Shuli, komisionere, 372,661 lekë Lulzim Hamitaj, komisioner, 372,661 lekë Olsi Komici, komisioner, 372,661 lekë Pamela Qirko, komisionere, 372,661 lekë Roland Ilia, komisioner, 372,661 lekë Suela Zhegu, komisionere, 372,661 lekë Valbona Sanxhaktari, komisionere, 372,661 lekë Xhensila Pine, komisionere, 372,661 lekë Pagat e anëtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Kualifikimit Natasha Mulaj, 436.851 lekë Albana Shtylla, 436.851 lekë Ardian Hajdari, 436.851 lekë Ina Rama, 436.851 lekë Luan Daci, 436.851 lekë Rezarta Schuetz, 436.851 lekë Sokol Çomo, 436.851 lekë Kategoritë që përfitojnë rritje page Të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët që kanë kaluar dhe që do të kalojnë Vetingun. Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë Anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Hetuesit e Byrosë Kombëtare të Hetimit Prokurorët e Prokurorisë së Posaçme Gjyqtarët e Gjykatave Speciale Anëtarët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (vijon zbatimi) Anëtarët e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit (vijojë zbatimi)