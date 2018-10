Dhuna ndaj Xhisielës, Majlinda Bregu: Po përdoret politikisht

Por historia e Xhisielës, për Majlinda Bregut po përdoret politikisht dhe ende nuk po bëhet asgjë për t’i ofruar mbështetje.

Ajo që më ka shqetësuar ka qenë fati dhe gjendja e vajzës, politika do e përdorë derisa të dalë lajmi i radhës dhe më pas do e harrojnë. Fatkeqësisht, ne në pjesën e konsumit të politikës së përditshme harrojmë se sa për “mish për top” përdoren hallet e njerëzve.

Të parët që duhet të kishin reaguar, duhet të ishin institucionet e drejtësisë. Ata që kanë marrë të parët dëshminë e vajzës duhet t’i kishin thënë përpara se t’i bërë publike një polic i larguar nga Shqipëria, e nuk do të kishim mbërritur deri këtu. Dhe kjo është më e rënda për mua. Keqpërdorimi politik. Asnjë politikan dhe asnjë qeveri, qoftë më e mira në botë nuk lufton vetëm çdo episod dhune. Kam parasysh deklaratat e të gjithë atyre që në vend që të shqetësoheshin për fatin e vajzës, e kanë përdorur për tabelë qitje për të hedhur sulme ndaj njëri-tjetrit. Kjo nuk ishte vetëm nga ana e opozitës, por kundërpërgjigjja ka qenë edhe nga ana e opozitës. Do kishte qenë me vend, që të ngrihej një grup që të mund t’i mbështetje vajzës dhe familjes së saj. E më pas të fliste me nder se çfarë bëhet në mbrojtje të personit të dëmtuar. Deri më tani nuk ka pasur raste që vajzës ti ofrohet mbështetje emocionale, psikolog dhe për të kuptuar traumën se ku jetonte”, u shpreh Majlinda Bregu.