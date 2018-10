Platforma e bashkëqeverisjes, Rama: Rezultate pozitive në një vit

Pavarësisht bindjen se platforma po funksionon, Kryeministri pranoi se shërbimi që qytetarët marrin në zyrat e shtetit lë ende për të dëshiruar.

“Zyrat e shërbimeve nuk janë aty ku presim, ka disa përmirësime të lehta, por vazhdon të mbetet problem shërbimi me cilësi e në kohë”, tha Kryeministri.

Për të përmirësuar këto shërbime, Rama insistoi duke kërkuar ndihmën e qytetarëve.

“Kështu besoj materializohet fuqia bashkëqeverisëse”, tha Rama.

Me këtë rast, Rama pohoi se bashkimi i Hipotekës dhe Aluiznit do t’i japë fund odisesë me titujt e pronësisë.