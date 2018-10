Marrëveshja me EURO-JUST, rritet kapaciteti i hetimeve

Nënshkruhet marrëveshje e re me EUROJUST. Kjo marrëveshje u nënshkrua nga ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj dhe presidenti i Eurojust, Ladislav Hamran, teksa ishin të pranishëm edhe Eurokomisionerja Vera Jurova dhe Ministri i Drejtësisë të Austrisë Josef Moser.

Gjatë fjalës së saj, pas nënshkrimit të marrëveshjes, Ministrja Gjonaj bëri të ditur se, ky është një moment mjaft i rëndësishëm për vendin, pasi i jep mundësin vendit të forcojë më tej kapacitetet në procesin e hetimit. “Marrëveshja me EUROJUST do të sjellë një hop cilësor në kryerjen e hetimeve trans-nacionale. Hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje do t’i japë mundësi prokurorëve shqiptarë të forcojnë bashkëpunimin me prokurorët në vendet partnere dhe prokurorët, pjesë e EUROJUST. Po ashtu do i japë mundësi Shqipërisë të ketë marrëdhënie të konsoliduar me prokurorin ndërlidhës në Hagë. Do rritet kapaciteti hetues i vendit, duke afruar Shqipërinë pranë BE-së në këtë drejtim. Prandaj mbetemi të angazhuar të marrim të gjitha masat për t’iu përafruar sa më shumë standardeve të BE”, theksoi Gjonaj.