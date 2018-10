Stoltenberg vizitë në Serbi: NATO do të vazhdojë mbështetjen për rajonin

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, mbërriti sot në Serbi, ku në aeroportin e Beogradit u prit nga ministri i Mbrojtjes, Aleksandar Vulin.

Në prag të vizitës së tij në Serbi, Stoltenberg tha se mbështet normalizimin e marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës, pasi sipas tij një gjë e tillë është thelbësore për paqen dhe sigurinë në rajon.

Ai theksoi se “NATO do të vazhdojë të mbështesë përpjekjet të cilat çojnë drejtë normalizimit të situatës së sigurisë dhe do të ulin tensionet në rajon”, për të shtuar se njerëzit e këtij rajoni meritojnë një të ardhme më të mirë, duke qenë pjesë e unionit euro-atlantik.

Stoltenberg do të qëndrojë në Serbi deri të hënën, ndërsa në kuadër të vizitës së tij do të takohet me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiç dhe kryeministren Ana Brnabiç, ndërsa është paraparë edhe pjesëmarrja e tij në Forumin e Sigurisë në Beograd.