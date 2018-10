US President Donald Trump hosts a working lunch with the Baltic heads of state on April 3, 2018, in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC. / AFP PHOTO / Olivier Douliery

SHBA – Trump pret drejtuesit e vendeve balltike, i vendosur përballë Moskës Presidenti amerikan, Donald Trump priti sot drejtuesit e vendeve balltike, para të cilëve ai shprehu vendosmërinë përballë Rusisë, fqinjit të tyre të plotfuqishëm, në një kohë kur një vizitë e mundshme e Vladimir Putinit në Shtëpinë e Bardhë është përmendur. “Askush nuk ka qenë kaq i vendosur përballë Rusisë si Donald Trump”, theksoi presidenti amerikan gjatë një dreke me presidenten lituaneze, Dalia Grybauskaite dhe homologët estonez, Kersti Kaljulaid dhe letonez, Raimonds Vejonis. Duke e vënë theksin tek bindja e tij, se të kesh marrëdhënie të mira me Moskën do të ishte diçka e mirë, ai nuk përmendi drejtpërdrejt çështjen e ndjeshme të një takimi të mundshëm me burrin e hekurt të Kremlinit në Uashington. Ky takim i mundshëm, përmendur gjatë një bisede telefonike mes dy krerëve më 20 mars ndodh në kontekstin e tensioneve të mëdha lidhur me çështjen Skripal. Vizita e fundit e Putinit në Shtëpinë e Bardhë daton që prej vitit 2005, nën drejtimin e George W. Bush.