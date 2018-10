I shënoi Italisë, Panucci e mori në Kombëtare, Vrioni: U befasova

“Nuk e prisja grumbullimin në kombëtare, por jam i lumtur dhe do të jap maksimumin. Jam këtu për herë të parë. Si tifoz e ndoqa ndeshjen e kombëtares me Izraelin, luajtëm mirë dhe fituam, por me Skocinë nuk ishte e lehtë. U përballëm më një skuadër të fortë në transferta. Ndeshja në Izrael do të jetë e vështirë, por shpresojmë që të fitojmë”, u shpreh Vrioni.

Në ndeshjen e fundit me Shpresat, Xhakomo Vrioni ishte autori i golit të vetëm të Shqipërisë në humbjen ndaj Italisë.

Në 10 Tetor Shqipëria do të luajë miqësoren ndaj Jordanisë në “Elbasan Arena”, ndërsa 14 ditë më vonë impenjohet në Ligën e Kombeve të UEFA-s ndaj Izraelit në stadiumin e Ber Sheva.