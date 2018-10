BASHA AKUZA QEVERISE - Kryetari i PD, Lulzim Basha, duke folur gjate nje konference te shtypi, ku ka akuzuar qeverine se po perdor policine ne fushate, per zgjedhjet lokale te 21 qershorit. /r/n/r/nBASHA IN CONFERENCE - Leader of the Democratic Party Lulzim Basha, speaks during a press conference, which he has accused the government of using the police to campaign for the local elections on 21 June.

Basha: Garojmë në zgjedhje me krimin, i siguruan Ramës 15 mandate Kryetari i PD, Lulzim Basha përmes një deklarate për shtyp nga selia e PD, ka hedhur sërish akuza për lidhje të qeverisë me bandat kriminale Sipas liderit të PD, Rama ka ardhur në pushtet me ndihmën e kriminelëve. Kreu i PD tha se krimi është faktori kryesor elektoral në Shqipëri. Sipas Bashës, përgjimet provojnë se grupi Avdylajve ka punuar për blerjen e votave për PS Sipas Bashës, krimi i dha Ramës 15 mandate, ndersa shtoi se PD garon me krimin në zgjedhje “Kriminelet janë faktori kryesor elektoral në Shqipëri. Kriminelët e Krujës grabitën vota për PS, grupi Rraja aleati i PS në Krujë. Rraja i vogël, kërcënoi opozitën. Përgjimet kanë nxjerrë në dritë fakte se kriminelet e grupit Avdylaj kanë punuar për blerjën e votave për Gjushin e Ramës. Edhe Ndokat në Lezhë kanë punuar për llogari të Ramës. Elvis Rroshi dhe Qazim Sejdini kanë bërë të njëjtën gjë. Sot mund të themi me siguri se krimi i ka siguruar Edi Ramës të paktën 10-15 deputetë përmes kërcënimit, grabitjes dhe blerjes së votës.”, tha Basha Shperndaje: Email

Print

Facebook

Tumblr

Reddit

Google

Pinterest

Twitter

More

LinkedIn

Like this: Like Loading...