Former Macedonian Prime Minister Nikola Gruevski arrives at a courthouse in Skopje on October 5, 2018. - A court has sentenced former Macedonian Prime Minster Nikola Gruevski to two years in prison for unlawfully influencing interior ministry officials in the purchase of a luxury vehicle. (Photo by Robert ATANASOVSKI / AFP)

BUDAPEST – “Magyar Idok”: Hungaria miraton azilin për Gruevskin Qeveria hungareze i ka dhënë azil politik ish-kryeministrit maqedonas Nikola Gruevski, i kërkuar nga vendi i tij për të vuajtur një dënim për korrupsion, njoftoi një gazetë proqeveritare në Budapest. Gazeta “Magyar Idok” deklaroi se autoritetet hungareze të imigracionit e bazuan vendimin e tyre mbi deklaratën e Gruevskit, sipas të cilit jeta e tij ishte në rrezik dhe se qeveria maqedonase kërkonte ta burgoste atë me mjete jodemokratike. Gruevski u largua nga Maqedonia pas një urdhri të gjykatës më 9 nëntor, që kërkonte paraqitjen e menjëhershme në burg të ish-kryeministrit. Shperndaje: Email

Print

Facebook

Tumblr

Reddit

Google

Pinterest

Twitter

More

LinkedIn

Like this: Like Loading...