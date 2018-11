Ja 50 biznesmenët dhe kompanitë që fitojnë tenderat e 61 bashkive. FUSHA sh.p.k 36 tenderra

Renditja kryesohet nga Fusha sh.p.k, një shoqëri, e cila, në tenderat ku ka konkurruar si e vetme dhe jo në bashkim operatorësh me një shoqëri tjetër, shënon 36 raste (kontrata fillestare dhe shtesa) ku është njoftuar fituese. Vlera totale e ofertave të saj, si oferta të shpallura fituese, është 3 miliardë e 782 milionë lekë. Kontratat e saj kjo shoqëri biznesi i ka fituar në tenderime në tri Bashki të ndryshme. Konkretisht, me bashkinë Vorë janë gjashtë kontrata; me Bashkinë Tiranë janë njëzet e tetë kontrata dhe Bashkinë Roskovec dy kontrata.

Fusha sh.p.k shfaqet e suksesshme edhe në rastet kur ka konkurruar si bashkim operatorësh me subjekte të tjera. Ajo ka bashkëpunuar dhe fituar tendera në bashkëpunim me të paktën dhjetë shoqëri të tjera biznesi. Subjekte biznesi që kanë funksionuar si operatorë (ofertues) në bashkëpunim me shoqërinë Fusha shpk janë: Alba Konstruction shpk; Gjoka Konstruction; ED Konstruksion; Hastoci Shpk; Besta shpk; Everest Shpk; Colombo shpk; Totila; ArkonStudion; Green Farm.

Vendi i dytë pasohet në renditje nga shoqëria G.P.G Company shpk. Kjo shoqëri ka 22 kontrata ku është njoftuar fituese (pa bashkim operatorësh apo bashkëpunim me shoqëri të tjera) me një vlerë kontrate (oferte) pa TVSH prej 1 miliard e 769 milionë lekë. Numri i bashkive ku G.P.G Company ka fituar kontrata është 14: Kukës; Mirditë; Tiranë; Kavajë; Peqin; Korçë; Tepelenë; Libohovë; Delvinë; Finiq dhe Konispol. Shoqëria ka fituar edhe kontrata të tjera si pjesë e bashkimit të operatorëve.

Salillari është numri tre në renditjen “Big” sipas vlerave të kontratave të fituara tenderime me Bashki. Kjo shoqëri ka fituar si subjekt pa bashkëpunime me subjekte ekonomike të tjera një numër prej 19 kontratash, të cilat kanë vlerë pa TVSH prej 1 miliard e 570 milionë lekë. Subjekti ka kontrata të fituara me tetë bashki: Bashkia Vorë katër kontrata; Bashkia Tiranë gjashtë kontrata; Bashkia Rrogozhinë një kontratë; Bashkia Maliq një kontratë; Bashkia Fier një; Bashkia Kuçovë një kontratë dhe Bashkia Himarë dy kontrata. Shoqëria Salillari ka fituar kontrata edhe në bashkëpunim me subjekte të tjera ekonomike duke konkurruar me një ofertë te vetme si një operator i caktuar.

Shoqëria që mban vendin e katërt është ALKO-IMPEX General Construction me një vlerë kontratash pa TVSH prej 1 miliard e 458 milionë lekë. Kjo shoqëri ka 25 kontrata me shtatë bashki të ndryshme. Në vendin e pestë renditet shoqëria Vëllezrit Hysa me një vlerë kontratash pa TVSH prej 1 miliard e 340 milionë lekë. Këto kontrata janë lidhur me tetë njësi të ndryshme të qeverisjes vendore.

Operatorët Ekonomikë sipas vlerave të kontratave të fituara në Tendera Bashki, korrik 2015 – korrik 2018

Operatorët Vlera e Kontratave Lekë

FUSHA SHPK 3,617,778,081

G P G COMPANY SHPK 1,768,751,890

SALILLARI SHPK 1,514,099,360

ALKO-IMPEX General Construcion SHPK 1,344,006,909

Vellezerit Hysa 1,308,455,670

Victoria Invest SHPK 1,006,519,242

AGBES CONSTRUKSION 813,489,803

4 A -M SHPK 677,690,529

KORSEL SHPK 674,626,719

ALBA KONSTRUKSION 671,789,609

ULEZA NDERTIMI SHPK 662,219,659

JUNIK SHPK 633,136,538

GLOBAL SECURITY SHPK – BRECANI R O S P SHPK – EUROGJICI-SECURITY SHPK – PORT CONSTRUCTION SHPK 568,251,779

BOSHNJAKU B 557,197,669

Shpresa-Al SHPK 555,702,519

BE-IS SHPK 533,042,957

Korsel shpk Brai Cata srl 510,356,030

Ante-Group GJIKURIA 506,696,943

HASTOCI SHPK 479,077,399

SHKELQIMI 07 SHPK 472,371,374

EVEREST SHPK FUSHA SHPK 451,529,540

Konstruksion 93 SHPK Ndregjoni SHPK 449,905,607

T T A ALBA LAM SHPK 443,221,336

Arifaj SHPK 441,170,041

G P G CPMPANY SHPk AD-STAR SHPK 426,126,972

GECI SHPK 419,103,267

Kthella SHPK 416,150,444

SHENDELLI SHPK 408,597,596

ALB-STAR 403,201,188

EVEREST SHPK 388,144,206

ALBGARDEN SHPK 387,708,649

BE-IS SHPK Agi Kons SHPK 373,951,184

BAJRAMI N SHPK 365,811,211

ZDRAVO 360,830,948

GJIKURIA SHPK 357,823,390

S I R E T A 2F 356,858,591

A L ASFALT SHPK EURONDERTIMI 2000 SHPK 352,009,364

CURRI SHPK 346,108,345

STERKAJ SHPK 343,249,377

2 T SHPK 342,756,065

COMPANY RIVIERA 2008 SHPK 340,747,682

EVEREST SHPK KRONOS KONSTRUKSION 326,761,485

A L-ASFALT 314,596,251

BEAN SHPK BELADI SHPK 310,912,196

Bami SHPK-A N K SHPK 303,711,060

SHPRESA SHPK 300,268,286

POWER INDUSTRIES 298,095,670

BAJRAMI N SHPK – FUSHA SHPK 279,457,740

BEAN SHPK PIENVIS SHPK BE-IS SHPK 275,481,211

EGLAND SHPK 275,058,344