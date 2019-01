Ambicie për të marrë frenat e opozitës? Si përgjigjet Meta

Kreu i Shtetit, Ilir Meta ka qenë sonte i ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” në News 24, ku ka folur në lidhje me akuzat që i janë bërë kohët e fundit, se ai po kërkon të marrë në dorë frenat e opozitës.

Meta gjatë intervistës së tij tha se ai është shumë i përkushtuar për të zbatuar Kushtetutën dhe të vijojë të bëj punën e tij si President, punë që nuk e ndërron me asnjë në botë.

Ylli Rakipi: Ju jeni një politikan race dhe keni ambiciet tuaja. Një analistë i njohur thotë se protagonizmi juaj, bëhet për të marrë frenat e opozitës në dorë…

Ilir Meta: Unë nuk e shoh aspak këtu, kjo zgjedhje u bë në një rast krize dhe kjo krizë kaloi. Deri në 24 korrik të vitit 2022, jam i motivuar që të vijojë këtë detyrë dhe nuk e ndërroj me asnjë detyrë as në Shqipëri dhe as në botë, por do të vijojë të luftojë për këtë Kushtetutë. Nuk kam ambicie as për këto zgjedhje dhe as të zgjedhjeve të 2021 nuk kam farë lidhje.

Presidenti i Republikës, Ilir Meta duke folur për fenomenin e largimit të shqiptarëve theksoi faktin se kjo “hemorragji” duhet të ndalohet sa më parë duke rikthyer besimin në institucionet dhe duke shtuar njëherësh kërkesën e llogarisë. Ai tha se shoqëria shqiptare duhet ta kërkojë fajin tek institucionet dhe personat të cilat kanë përgjegjësi për postin që mbajnë në një shoqëri demokratike.

“Kjo është një dramë e madhe për me dhe për popullin tonë si një vend i vogël që jemi. Nuk kam dëshirë të bëj komente për të kaluarën, por asnjëherë nuk jam habitur kur më kanë thënë se Meta e ka fajin për Berishën dhe fajin e ka Meta me Ramën. Fajin duhet të kërkohet tek ata që kanë përgjegjësi.

Detyrën time do ta bëj pa asnjë lloj ngarkese politike, emocionale apo personale.

Prandaj media duhet të bëj investigimi, prandaj opozita duhet të shkojë në Kuvend. Nuk është faji i tij që kjo ndodhë, por faji është i atyre që hapin sytë. Unë kam bërë reagimet e mia, ata kanë bërë të tyren”, tha Meta.

Kreu i shtetit u ndal edhe tek projektet që jepen përmes skemës së Partneritetit Publik Privat, ndërsa shtoi se këto projekte duhet të kenë në fokus interesin e qytetarit dhe jo të kompanive.

“Dividentit i thashë stop. Këto PPP duhet të jenë në interes të publikuar dhe jo të kompanive. Kjo duhet të bëhet në mënyrë transparente. Kjo do rrisë rreziqet për ekonominë tonë. Shpresojmë që kjo të hetohet dhe personat përgjegjës të ndëshkohen sipas ligjit.

Po ikin jo vetëm që janë pa punë, por po ikin njerëzit më të arsimuar. Ky është një problem shumë i madh për të ardhmen, kjo duhet të frenohet përmes rritjes së besimit dhe kërkesës së llogarisë”, shtoi Meta.