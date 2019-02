Ruçi e Balla takohen me Presidentin e Bundestagut: Gjermania mbështet Shqipërinë në BE

Kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruçi dhe kryetari i grupit të Partisë Socialiste, Taulant Balla u pritën në një takim pune në Gjermani nga Presidenti i Bundestagut, Wolfgang Schäuble.

Gjatë bashkëbisedimit palët kanë rikonfirmuar mbështetjen e Gjermanisë për çeljen e negociatave për Shqipërinë.

Kryetari i Kuvendit Ruçi rishprehu vendosmërinë për të intensifikuar përpjekjet, në mënyrë që të avancohet me agjendën e reformave që lidhen me integrimin në BE, duke listuar si prioritare për vendin: Reformën në Drejtësi, forcimin e shtetit ligjor dhe luftën kundër krimit dhe korrupsionit.

“Vetting-u, si një proces kurajoz dhe unik po kontribuon për të ndërtuar një sistem drejtësie profesional, të paanshëm dhe me integritet. Reforma në drejtësi i ka tejkaluar pritshmëritë e BE për Konferencën e parë Ndërqeveritare dhe se Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka marrë 92 vendime, nga 57 të parashikuara në listën prioritare të gjyqtarëve e prokurorëve. Shumica e organeve të reja të qeverisjes së sistemit janë krijuar ose plotësuar dhe ky proces do të përfundojë brenda pak muajve të ardhshëm. Politika e jashtme e Shqipërisë është një shembull i qartë i afrimit të Shqipërisë me BE, ku në çdo rast Shqipëria ka qenë në një linjë me politikën e jashtme të BE. Shqipëria mbështet dialogun Kosovë-Serbi, të ndërmjetësuar nga BE dhe nënvizoi rëndësinë e një marrëveshjeje të dy vendeve për garantimin e një të ardhmeje europiane. Lidhur me Reformën Zgjedhore është e qartë tashmë se drafti i përgatitur me asistencën e vyer të fondacioneve gjermane Konrad Adenauer dhe Friedrich Ebert, është një dokument integral që adreson plotësisht rekomandimet e OSBE/ODIHR. Opozita duhet t’i qëndrojë angazhimit për ta votuar draftin e depozituar”, theksoi Ruçi.