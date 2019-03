OSBE/ODIHR në Tiranë: Zgjedhjet lokale, zbardhet axhenda

Përfaqësuesit e OSBE/ODIHR pritet të mbërrijnë sot në Tiranë për një vizitë dy ditore në vendin tonë.

Përfaqësuesit e OSBE/ODIHR Ana Rusi dhe Alexey Gromov do mbërrijnë në Tiranë në misonin e tyre faktmbledhës në kuadër të zgjedhjeve lokale të 30 qershorit.

Përfaqësuesit e OSBE/ODIHR do zhvillojnë disa takime me përfaqësuesit e partive politike nga mazhoranca dhe nga opozita gjatë dy ditëve të ardhshme.

Sot në orën 18:00, misioni i OSBE/ODIHR do zhvillojë takim me kreun e grupit parlamentar të PS Taulant Balla dhe në orën 19:00 do zhvillojnë takim me kreun e PD Lulzim Basha.