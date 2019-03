Lobimi në SHBA, Basha dhe zyrtarë të PD-së thirren në prokurori

Çështja e pagesave për lobistët amerikanë, të cilët ndihmonin Partinë Demokratike gjatë protestës në çadër, në vitin 2017, pritet të rihapet për shkak se ka zhvillime të reja. Tashmë Prokuroria, për llogari të këtij hetimi ka administruar në dosje dy letërporosi të ardhura nga SHBA dhe Skocia. Këtë çështje është duke e ndjekur gazetari i Top Channel, Muhamed Veliu, i cili në një lidhje të drejtpërdrejtë me edicionin e mesditës të TCH dha detaje.

TCH: Cilat janë zhvillimet më të fundit?

Muhamed Veliu: Pas ardhjes së dy letërporosive, një nga SHBA dhe një tjetër nga Skocia, duket se prokurorët, që janë duke hetuar lobimin në shumën prej 675 mijë dolllarësh nga PD në SHBA, e kanë rihapur këtë çështje. Mësohet se do të rimerret në pyetje ish-Sekretari i Përgjithshëm demokrat, Arben Ristani, në adresën e të cilit ka mbërritur fletëthirrja për t’u paraqitur në Prokurorinë e Tiranës më 21 mars. Do të rimerret në pyetje edhe financieri i Partisë Demokratike, Ilir Dervishi. Në mënyrë jozyrtare, Top Channel ka mësuar nga burime pranë Prokurorisë së Tiranës se, në javët në vijim pritet të merret në pyetje edhe kreu i PD-së, Lulzim Basha, i cili ka hedhur firmat në dy kontrata lobuese, me lobistin Nik Muzin.

TCH: Nga informacionet që ke mundur të sigurosh, çfarë përmbajnë këto dy letërporosi?

Muhamed Veliu: Prokurorët shqiptarë që janë duke hetuar këtë çështje, shpresonin që nga letërporosia nga SHBA të mbërrinte dëshmia e dhënë për FBI-në nga lobisti Nik Muzin. Kjo nuk ka ndodhur, pasi SHBA në përgjigjen e tyre thonë se Nik Muzin vijon të jetë ende nën betim, ndaj hetuesit amerikanë nuk mund ta ndajnë dëshminë e tij me prokurorët shqiptarë. Ndërkohë që nga letërporosia e mbërritur nga Skocia, për herë të parë prokurorët shqiptarë kanë në duar tashmë se kush janë pronarët e vërtetë të kompanisë “Biniatta Trade”, e cila për llogari të PD-së ka paguar plot 150 mijë dollarë.

TCH: Po për këto pagesa lobimi, ku përfitues është PD, në SHBA dhe Skoci, çfarë është duke u hetuar në këto dy vende?

Muhamed Veliu: Në total janë 3 pagesa; e para më 24.3.2017, ku kompania në fjalë e regjistruar në Skoci ka paguar 150 mijë dollarë. Kontrata e dytë është lidhur më 27.3.2017 nga PD, e cila ka paguar 25 mijë dollarë. Kontrata e tretë mban datën 9.6.2017, nga ku PD shumën më të madhe prej 500 mijë dollarësh. Në total, pagesa për lobim është 675 mijë dollarë. Në SHBA, FBI-ja ka marrë në pyetje lobistin Nik Muzin, se përse e ka deklaruar me vonesë në DASH pagesën prej 150 mijë dollarësh; e po heton nëse këto parà janë përdorur vërtet për lobim nga PD, apo kanë shkuar për qëllime të tjera. Ndërsa në Skoci po hetohet për pastrim parash, pasi nuk dihet origjina e parave që ka përdorur kompania “Biniatta Trade” për lobim për PD-në.

Top Channel